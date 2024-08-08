Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций BioMarin до $120

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций BioMarin Pharmaceutical до $120 за штуку, сохранив рекомендацию для них на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Совокупная выручка BioMarin во втором квартале увеличилась на 20% г/г, что оказалось выше консенсуса на 7,2%, - указывает эксперт. - Продажи Voxzogo остаются главным драйвером роста показателя благодаря сильному спросу. Мы ожидаем сохранения сильного спроса на терапию до конца года. Улучшение гайденса BioMarin отражает более позитивные, чем ожидалось, результаты за второй квартал. Ориентир по выручке пересмотрен с $2,7-2,8 млрд до $2,75-2,825 млрд. Операционная рентабельность non-GAAP в 2024-м прогнозируется в диапазоне 26-27%, что на 2 п.п. выше предыдущей оценки".

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