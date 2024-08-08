Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на ближайшее время составляет 2800-3000пп - "БКС МИ"

Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на ближайшее время составляет 2800-3000 пунктов, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Становится очевидно, что покупатели поддержку 2800п индекса Мосбиржи так просто не отдадут - отскок в четверг может продолжиться, - пишет аналитик Василий Буянов. - Однако рост геополитической напряженности продолжает оказывать давление на рынок, и волатильность, подобная вчерашней, может сохраниться и в ближайшие дни. При всем этом отскок среды только подтверждает наши ожидания по торговле индекса в боковике в ближайшее время в диапазоне 2800-3000 пунктов, а в таком случае лучше обращать внимание на отдельные компании. Так, сегодня свои отчетности по МСФО выпустят Сбербанк, "Юнипро" и Fix Price. Также отчитается VK по результатам за первое полугодие".

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