Курс рубля, вероятно, останется на текущих уровнях до осени - БКС Экспресс

Курс рубля, вероятно, останется на текущих уровнях до осени, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль в среду незначительно укрепился против китайского юаня, биржевая валютная пара CNY/RUB присела к 11,83, - отмечает аналитик. - А вот против внебиржевых доллара и евро нацвалюта потеряла до процента - по данным ЦБ, котировки на 8 августа: 85,95 и 93,84. Такое расхождение траекторий курсов инвалют связано с разницей во времени фиксации цен - на бирже торги идут на 3,5 часа дольше. Поэтому курс токсичных валют на 9 августа может быть уже ниже".

Несмотря на вчерашние отклонения, на валютном рынке, по оценке Зельцера, сохраняется летний боковик: валютные пары продолжают курсировать в границах: для юаня это 11,5-12, у доллара диапазон 84-89, евро ходит в области 90-95. В последние дни биржевая амплитуда колебаний сузилась еще больше.

"Факторы среднесрочной стабилизации курса рубля: двусторонние валютные барьеры, жесткая линия ДКП ЦБ, достаточность предложения валюты из-за границы и проблемы с расчетами за импорт, - указывает эксперт БКС. - Поддерживает нацвалюту и бюджетный механизм - в августе ЦБ продает в два раза больше валюты. Дефицит бюджета и волатильные сырьевые активы мешают рублю продолжить дальнейшее укрепление. В общем до осени курс может остаться примерно на текущих позициях".

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