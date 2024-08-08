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08 августа 2024 года 09:33

Мировые фондовые рынки преимущественно снижаются, нефть умеренно дорожает

Фондовые индексы США снизились из-за слабой отчетности компаний. Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются, биржи Китая и Гонконга торгуются в плюсе. Нефть умеренно дорожает после скачка накануне, Brent у $78,4 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду из-за слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний.

Walt Disney Co. (SPB: DIS), крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, вернулась к чистой прибыли в третьем финансовом квартале (завершился 29 июня) и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка. Тем не менее бумаги компании подешевели на 4,5%, поскольку снижение операционной прибыли тематических парков разочаровало экспертов, сообщает Trading Economics.

Акции Amgen (SPB: AMGN) ушли вниз на 5%. Эта биотехнологическая компания во втором квартале зафиксировала резкое падение чистой прибыли из-за увеличения расходов, скорректированный показатель не оправдал ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Airbnb Inc. (SPB: ABNB) рухнула на 13,4%. Сервис бронирования жилья во втором квартале снизил чистую прибыль на 15%, а также дал слабый прогноз выручки на текущий период.

Сервис заказа такси Lyft Inc. (SPB: LYFT) в минувшем квартале получил чистую прибыль впервые в истории компании благодаря росту количества поездок до рекордного уровня. Однако на фоне слабого прогноза падение котировок акций компании превысило 17%.

Производитель электромобилей Rivian (SPB: RIVN) в апреле-июне зафиксировал рост чистого убытка, хотя выручка оказалась лучше прогноза. Цена бумаг компании снизилась на 6,9%.

CVS Health Corp. (SPB: CVS), которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna, во втором квартале снизила чистую прибыль и ухудшила годовой прогноз. Акции компании подешевели на 3,2%.

Интернет-сервис для путешественников TripAdvisor Inc. (SPB: TRIP) в минувшем квартале получил выручку ниже консенсус-прогноза, что стало причиной падения котировок на 16,6%.

Рыночная стоимость Tesla (SPB: TSLA) сократилась за день на 4,4%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 5,1%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,6%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,1%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,2%.

В то же время цена акций Lumen Technologies Inc. взлетела почти на 33%. Телекоммуникационная компания заявила, что ожидает по итогам 2024 года свободный денежный поток в диапазоне $1-1,2 млрд, что существенно выше предыдущего прогноза в $100-300 млн.

Котировки бумаг Fortinet Inc. (SPB: FTNT), работающей в сфере кибербезопасности, подскочили более чем на 25%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале, при этом второй показатель и скорректированная прибыль превысили прогнозы рынка.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 234,21 пункта (на 0,6%) и составил 38763,45 пункта. Лидерами падения среди компонентов индекса стали акции Amgen и Walt Disney.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов уменьшилось на 40,53 пункта (на 0,77%) - до 5199,5 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 171,05 пункта (на 1,05%) и завершил сессию на отметке 16195,81 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в ходе торгов в четверг: японский, австралийский и южнокорейский индексы снижаются, тогда как акции в Гонконге и Шанхае слабо растут.

Азиатские рынки акций пытаются восстановиться после обвала в начале недели, однако подъем сдерживается негативной динамикой на рынках в США накануне: основные американские фондовые индексы в среду упали на 0,6-1% из-за слабой отчетности крупных компаний, в том числе представляющих ИТ-сферу.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:37 мск теряет 0,66%.

Как стало известно в четверг, объем кредитования в Японии в июле вырос на 3,2% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Совокупный объем кредитов, выданных японскими банками, составлял на конец прошлого месяца 624,7 трлн иен ($4,27 трлн).

Лидерами снижения выступают акции Sumco Corp., падающие на 17%. Компания производит продукцию для полупроводниковой отрасли и снижается вслед за другими бумагами сектора.

Также резко дешевеют бумаги Shiseido Co. (-15,5%), Taiyo Yuden (-11,1%) и Sumitomo Metal Mining (-7,8%), тогда как акции Lasertec подскочили на 22%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов поднимается менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%.

Котировки акций Tencent (SPB: 700) в Гонконге повышаются на 2,1%, Meituan (SPB: 3690) - снижаются на 0,9%.

Южнокорейский индекс Kospi потерял на 0,6%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics опускается на 2,8%, капитализация SK Hynix - на 2,7%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 снижается на 0,3%.

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила, что центробанк продолжает внимательно следить за повышательными инфляционными рисками и не будет колебаться по части увеличения процентных ставок в случае необходимости. Она отметила, что инфляция в сфере услуг все еще остается высокой.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto опускается на 2%. Лидером падения в Австралии выступают акции инвестиционной компании Mirvac Group, дешевеющие на 7,8%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в четверг после активного подъема днем ранее, вызванного данными о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:04 мск составляет $78,41 за баррель, что на $0,08 (0,1%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на $1,85 (2,4%), до $78,33 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,19 (0,25%), до $75,42 за баррель. В среду контракт подорожал на $2,03 (2,8%), до $75,23 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд и превысило прогноз опрошенных S&P Global Commodity Insights аналитиков, предусматривавший сокращение запасов нефти на 0,7 млн баррелей.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тыс. баррелей. Эксперты ожидали сокращения на 2,4 млн баррелей и 0,7 млн баррелей соответственно.

"Накануне был еще один сильный день для мировых цен на нефть, которые продолжают восстанавливаться после обвала в пятницу и понедельник. Это связано с общей ситуацией на рынке, где опасения рецессии, вызвавшие волатильность в начале недели, несколько спали", - написал аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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