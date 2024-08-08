Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 2900п на торгах четверг - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 2900 пунктов на торгах четверг, полагают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер".

"Индекс Мосбиржи в среду вырос на 1,6% до 2874,94 пункта, индекс РТС повысился на 0,6% до 1053,66 пункта, - напоминают эксперты. - Позитивная динамика на рынке акций в ближайшие дни может продолжиться, индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 2900 пунктов. Этому будут способствовать благоприятные данные по недельный инфляции, восстановление на рынке облигаций и стабилизация (после всплеска волатильности в начале недели) на международных фондовых рынках. Кроме того, инвесторы ожидают результатов Сбербанка по МСФО за II квартал 2024 года, которые могут развеять опасения относительно перспектив роста корпоративной прибыли".

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