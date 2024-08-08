"Финам" повысил целевую цену акций Procter & Gamble до $165

"Финам" повысил целевую цену акций Procter & Gamble Co. до $165 за штуку, сохранив рейтинг на уровне "держать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

Предполагаемый потенциал снижения составляет 1,8% от текущих уровней.

"С начала года акции P&G выросли на 16%, опередив широкий рынок, который повысился на 11%. Инвесторы позитивно оценивают акции компании, рассматривая их в качестве защитного недолгового актива. Мы также подтверждаем позитивный взгляд на котировки P&G, однако по текущим ценам не видим в них потенциала для роста", - отмечает аналитик Игнат Иванов.

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