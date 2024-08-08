Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- финансовые результаты Сбербанка, VK, "Юнипро" за 2-й кв. 2024 года по МСФО;

- финансовые и операционные результаты Fix Price за 2-й кв 2024 года;

- квартальные результаты Eli Lilly, News.

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