Рубль в среду подрос в паре с юанем на фоне уверенно дорожающей нефти

Москва. 7 августа. Китайский юань снизился на Московской бирже по итогам торгов в среду, его курс составил 11,83 руб. в 19:00 мск, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль повысился на фоне уверенно дорожающей нефти.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 августа на 78,97 копейки, до 85,9543 руб./$1, и увеличил курс евро на 81,54 копейки, до 93,8419 руб./EUR1.

Сохранения направленного сигнала и повышения прогнозной траектории ключевой ставки может быть достаточно для ужесточения денежно-кредитных условий (ДКУ) в той мере, в какой это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году, говорится в резюме по итогам июльского заседания совета директоров ЦБ РФ.

Банк России в июле повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18% годовых. При этом ЦБ подчеркнул, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Регулятор в июле также существенно повысил прогнозы по средней ключевой ставке на ближайшую трехлетку: в 2024 году она ожидается в диапазоне 16,9-17,4% (апрельский прогноз - 15-16%), в 2025 году - 14-16% (ранее - 10-12%), в 2026 году - 10-11% (ранее - 6-7%). С 29 июля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,0-19,4%.

Диапазон долгосрочной нейтральной ставки повышен с 6-7% до 7,5-8,5%.

Совет директоров в июле рассматривал два основных варианта решений: повышение ставки до 18% и направленный сигнал об оценке целесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях; повышение ставки до 19-20% с отсутствием направленного сигнала.

Федеральный бюджет РФ в январе-июле 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 1 трлн 362 млрд рублей, или 0,7% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина. Министерство не приводит показатели за последний месяц - только накопленные с начала года.

Доходы бюджета составили 19 трлн 747 млрд рублей (рост к прошлому году на 35,9%), расходы - 21 трлн 109 млрд рублей (+23,3%).

Поправками в закон о бюджете текущего года, которые были приняты в июле, дефицит бюджета на 2024 год предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. Доходы запланированы в сумме 35 трлн 63 млрд рублей, расходы - 37 трлн 183 млрд рублей.

В январе-июле прошлого года дефицит федерального бюджета составил около 2,6 трлн рублей.

Как отмечает Минфин, "динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-июле 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете".

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12,97 трлн рублей и увеличились на 25,5% г/г, поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июля выросли на 16,4%.

Нефтегазовые доходы составили 6 трлн 777 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+61,6%) преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, говорится в сообщении ведомства.

"Рубль в среду слегка повысился в паре с китайским юанем, продолжив торговаться в узком коридоре. Пара "юань-рубль" в течение дня переходила от слабого минуса к плюсу, основную поддержку рублю сегодня оказал уверенный рост цен на нефть. Минфин опубликовал данные по бюджету, согласно которым в период с января по июль доходы от продажи российских нефти и газа достигли 6,8 трлн рублей, что более чем на 61% больше аналогичного периода прошлого года. Рост доходов произошел благодаря повышению цен на нефть, в целом же за этот период дефицит бюджета РФ достиг 1,4 трлн рублей. Это 0,7% ВВП при плановых 1,1% ВВП (2,12 трлн рублей)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Основными факторами, определяющими динамику рубля к юаню, по-прежнему является положительное сальдо платежного баланса, а также замедление импорта как в результате ужесточения денежно-кредитных условий, так и в результате усложнения и удорожания трансграничных переводов. На глобальном валютном рынке ситуация стала постепенно стабилизироваться. После резкого укрепления в пятницу и понедельник до значений выше 7,14 юаня за доллар офшорный юань сегодня снижается до 7,18 на фоне роста индекса доллара. Данные по внешней торговле Китая произвели неоднозначное впечатление на участников рынка. Экспорт в июле вырос на 7% г/г, что ниже темпов роста в июне (8,6%) и прогнозных значений (9,7%), что может трактоваться как еще один тревожный признак замедления глобальной экономики. В то же время импорт показал существенные темпы роста - до 7,2% г/г по сравнению со снижением в июне, что характеризует повышенный внутренний спрос, в том числе на средства производства и технологические товары, и предполагает, что ставка на стимулирование внутреннего спроса Китая оправдывает себя. Полагаем, что в краткосрочной перспективе пара "юань-рубль" сохранит диапазон 11,74-11,94 руб.", - отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов

Рост цен на нефть эталонных марок усилился в среду вечером после выхода данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Поддержку рынку нефти продолжают оказывать такие факторы, как напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и приостановка производства на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии, сообщает Trading Economics.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысились на 3,07% - до $78,83 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,54% и торговались на уровне $75,78 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей - до 429,32 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Снижение было зафиксировано по итогам шестой недели подряд.

При этом резервы бензина выросли на 1,34 млн баррелей, дистиллятов - на 949 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения запасов нефти на 0,4 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей. При этом они прогнозировали рост резервов дистиллятов на 0,2 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 6 августа уменьшилась на 4 базисных пункта - до 17,14% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно вторника на 4 базисных пункта, до 16,41% годовых, версия на три месяца поднялась на 1 базисный пункт, до 16,30% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев увеличилась на 2 базисных пункта и в среду составила 16,49% годовых.