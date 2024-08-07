Вероятно, ключевая ставка ЦБ РФ уже достигла пика - ПСБ

Вероятно, ключевая ставка ЦБ РФ уже достигла пика, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Банк России опубликовал резюме обсуждения июльского решения по ключевой ставке (+200 б.п. до 18%), - отмечает эксперт. - Совет ЦБ отметил важность формирования ожиданий длительного сохранения высокой ставки, что не было достигнуто в первом полугодии и не позволило сдержать инфляцию. Это стало одним из ключевых аргументов для повышения ставки в июле одновременно с повышением прогноза траектории ставки и сигналом о перспективах ДКП. По мнению ряда членов Совета, столь жёсткого сигнала может быть достаточно для возврата инфляции к цели к концу 2025 года".

При этом, на взгляд Попова, существует значимый риск дополнительного повышения ключевой ставки, поскольку взгляд ЦБ на скорость снижения инфляции в III кв., по мнению аналитика, довольно оптимистичен (с текущих 9,1% г/г, до 7,8% г/г).

"Ожидаем инфляцию на уровне 8-8,3% по итогам III квартала и полагаем, что на данный момент высока вероятность того, что ключевая ставка уже достигла пика. Этот сценарий пока остается нашим базовым прогнозом", - резюмирует стратег банка.

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