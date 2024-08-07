"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции Яндекса с целью 4400 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целью 4400 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Яндекс" опубликовал результаты за 2 квартал 2024 года по МСФО: выручка за отчётный период выросла на 37% г/г, достигнув 249 млрд рублей. EBITDA увеличилась на 56% г/г, достигнув 47,6 млрд рублей, одновременно показав рост рентабельности на +2 п.п. до 19,1%. Менеджмент озвучил прогноз на 2024 год, в котором ожидает роста выручки на 38-40%, а EBITDA достигнет 170-175 млрд рублей. Также компания объявил первый в публичной истории дивиденд. Менеджмент предложил совету директоров рассмотреть выплату в размере 80 рублей на акцию. Мы позитивно оцениваем результаты компании", - пишут эксперты "КИТ Финанс Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.