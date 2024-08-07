S&P 500, скорее всего, проведет торги среды в диапазоне 5210-5350п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию в среду в диапазоне 5210-5350 пунктов, прогнозирует заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Инвесторы проявляют сдержанный оптимизм после интенсивного ралли накануне, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на основные фондовые индексы растут в пределах 0,5%. На наш взгляд, рынок имеет шансы на продолжение плавного отскока. Пара USD/JPY, которая отражает ситуацию со сворачиванием операций carry trade, сегодня демонстрирует склонность к росту. Это положительный сигнал для акций. Котировки "великолепной семерки" на премаркете движутся вверх, фьючерс на индекс широкого рынка прибавляет около 1%. Ориентируемся на диапазон 5210-5350 пунктов по индексу S&P 500".

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