Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в ближайшие недели - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ, скорее всего, останется под давлением в ближайшие недели ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"В ближайшие недели акции в РФ, вполне вероятно, останутся под нисходящим давлением ввиду сохранения негативных среднесрочных факторов, таких как высокие процентные ставки, перспектива увеличения налоговой нагрузки в 2025 году и чуть более низкие цены на нефть и другие сырьевые товары, - отмечает эксперт. - Покупателям в подобных условиях остается довольствоваться главным образом краткосрочными отскоками и ждать роста рынка не ранее начала покупок под промежуточные дивиденды, которые не превысят доходность безрисковых инструментов, но все же могут увеличивать привлекательность отдельных эмитентов".

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