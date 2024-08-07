Акции Сургутнефтегаза, Магнита и Россети Центр интересны в качестве защитного актива - "БКС МИ"

"Префы" "Сургутнефтегаза", акции "Магнита" и "Россети Центр и Приволжье" интересны в качестве защитного актива, отмечается в материале "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ").

"Помимо общей негативной динамики рынка, акции "Сургутнефтегаза" реагируют на укрепление рубля, - пишет аналитик Людмила Рокотянская. - Вероятно, из-за негативной валютной переоценки "кубышки" компания получила не очень хороший результат за 2-й квартал. Тем не менее, если проблемы с импортом будут решены, а доллар вернется к 94 руб., то "Сургутнефтегаз" сможет заработать порядка 7,4 руб. дивиденда на одну привилегированную акцию (15,7% дивдоходность). По мультипликаторам компания стоит недорого - P/E = 2,6. В данное время бумага скорректировалась к уровням лета прошлого года. Возможен еще спуск к минимуму 18 июля - 45,15 руб.".

Акции "Магнита" традиционно считаются защитными, так как торгуют товарами первой необходимости и способны быстро перекладывать издержки на потребителя, указывает эксперт. "Котировки пришли на уровни лета прошлого года. Индикатор RSI демонстрирует признаки бычьей дивергенции, - подчеркивает Рокотянская. - Стоимость компании по мультипликаторам умеренная. P/E = 9. Потенциальная дивдоходность - 7,5%".

Энергетический сектор также считается защитным. Акции "Россети Центр и Приволжье" 28 июня акции компании пережили дивидендный гэп, после которого продолжили корректироваться. С середины июля развернулись в рост.

"Компания стоит дешево по мультипликаторам P/E = 2,35, - отмечает стратег БКС. - Регулярно выплачивает дивиденды. Выплата за прошлый год составила 0,03883 руб., что, по текущей цене, равносильно дивдоходности в 13,3%. За прошлый год компания получила прибыль в размере 13,8 млрд руб. За первое полугодие этого года заработала 9,5 млрд чистой прибыли (+7 г/г). При этом рост тарифов на электроэнергию стартует лишь со 2-го полугодия".

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