Рубль подрастает при открытии торгов в паре с юанем на фоне стабильной нефти

Москва. 7 августа. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в среду, рубль дорожает на фоне стабильной нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8285 руб. (-2,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,95 коп. выше уровня действующего официального курса.

Увеличение чистых продаж юаней Банком России усиливает риски укрепления рубля, новый целевой диапазон для курса валютной пары "юань-рубль" составляет 11,5-11,8 руб. за юань, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Юань по итогам торгов вторника символически подрос, оставаясь зажатым в диапазоне 11,7-11,9 руб. Период пониженной волатильности сохраняется с конца июля, предложению со стороны экспортеров, уменьшенному после налогов, в целом удается балансировать слабый спрос на валюту, обусловленный острыми проблемами с проведением трансграничных платежей, - отмечает эксперт в обзоре. - Со среды (7 августа) Минфин сокращает покупки валюты в рамках бюджетного правила, что предполагает увеличение чистых продаж юаней Банком России с 3 млрд руб. до 7,3 млрд руб. в день. Таким образом, вклад предложения со стороны регулятора, если продажи будут осуществляться на бирже в полном объеме, учитывая невысокую торговую активность первой половины месяца и отсутствие явных внешних и внутренних причин для активизации покупателей, может увеличиться до 11-12%. Это ощутимо, и вновь усиливает риск развития отката курса юаня на уровни конца июня, в район 11,5 руб. На этом фоне смещаем целевой диапазон по курсу юаня вниз, до 11,5-11,8 руб.".

Цены на нефть немного опускаются утром в среду после небольшого повышения по итогам предыдущей сессии.

Давление на нефтяной рынок по-прежнему оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть, учитывая сигналы ослабления экономик Китая и США. Статданные, опубликованные в среду, показали замедление темпов роста в КНР в июле при более существенном, чем ожидалось, повышении импорта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $76,33 за баррель, что на 0,18% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,16%, до $73,07 за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании.

В среду Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе. Оценки Американского института нефти, опубликованные накануне, показали незначительное повышение резервов нефти в Штатах - на 180 тыс. баррелей.