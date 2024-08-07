"Финам" понизил рейтинг акций HCA Healthcare до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $358,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 2,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"После фазы стремительного роста бумаги (на 29% с начала года), а также после изучения отчета компании за второй квартал 2024 года мы понижаем рейтинг акций HCA Healthcare до "держать", - отмечает аналитик Зарина Саидова. - На данном этапе акции компании находятся вблизи исторических максимумов, при этом цена акций HCA близка к справедливой оценке, апсайд относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S (NTM) близок к исчерпанию. Квартальная отчетность компании уверенно превзошла прогнозы по всем основным параметрам, но мы полагаем, что игроки уже заложили в цену бумаги весь свой энтузиазм касательно благоприятной динамики выручки и прибыли в текущем году".

HCA Healthcare - один из крупнейших частных провайдеров услуг здравоохранения в США, в первую очередь стационарного лечения пациентов.

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