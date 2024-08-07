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07 августа 2024 года 10:16

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Entergy

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Entergy и прогнозную стоимость на уровне $131,5 за штуку на фоне опубликованной эмитентом отчетности за второй квартал 2024 года, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Холдинг продолжает выигрывать от промышленного роста на побережье Мексиканского залива, который находит отражение в увеличении продаж электроэнергии промышленным клиентам. Менеджмент Entergy уверен в достижении достаточно высоких для коммунального сектора темпов роста EPS на 6-8% в год в среднесрочной перспективе. Мы оценили акции при помощи модели дисконтированных дивидендов (DDM), а также мультипликаторов P/E и EV/EBITDA NTM", - отмечает эксперт.

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас. Клиентская база превышает три миллиона человек.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ENTERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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