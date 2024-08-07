Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 2800-2900п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне допускаем, что в течение дня можем увидеть новые попытки роста. Несмотря на это, индекс, скорее всего, останется вблизи текущих отметок", - отмечает эксперт в комментарии.

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