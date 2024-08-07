Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 7 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги 6 августа активным ростом, отчасти отыграв падение, произошедшее по итогам предыдущей сессии. В понедельник индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 рухнули максимальными темпами с сентября 2022 года на фоне падения спроса на рисковые активы. Во вторник участники рынка оценивали статданные, заявления представителей Федрезерва и новую порцию корпоративных отчетностей.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца, составив $73,1 млрд. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $75 млрд, а не $75,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $72,5 млрд с объявленного ранее майского уровня. Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что прогресс в плане замедления инфляции в Соединенных Штатах и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики, но отказалась уточнить, когда именно последует первое снижение процентных ставок и насколько резким оно будет.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно растут в среду, рынок продолжает восстанавливаться после обвала в понедельник. Трейдеры оценивают китайские статданные, а также заявления замглавы Банка Японии Шиничи Учиды. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,2%. Учида, выступавший в среду на мероприятии для бизнеса, заявил, что, несмотря на недавнее повышение ставки Банком Японии, политика ЦБ остается очень мягкой. Именно подъем ставки японским регулятором запустил процесс корректировки сделок carry trade, который в свою очередь спровоцировал обвал рынка акций страны. "Я полагаю, что Банку Японии следует сохранять мягкую политику с текущим уровнем ставки в обозримом будущем", - сказал Учида.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,7% в ходе торгов. Объем китайского экспорта в июле 2024 года увеличился на 7% в годовом выражении - до $300,56 млрд. Темпы роста замедлились по сравнению с 8,6% в июне. Импорт повысился на 7,2%, до $215,91 млрд, после июньского снижения на 2,3%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,7%, импорта - на 3,5%. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в прошлом месяце сократилось до $84,65 млрд с $99,05 млрд в июне. При этом показатель был выше, чем июле прошлого года, когда он составил $80,22 млрд. Консенсус-прогноз экспертов предполагал, что июльский профицит составит $99 млрд. Гонконгский индекс Hang Seng растет на 1,9%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют в среду утром ярко выраженной динамики после небольшого повышения по итогам предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $76,45 за баррель, что всего на 0,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 0,2%, до $76,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 1 цент, до $73,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,4%, до $73,2 за баррель.

Внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынки ждут атаки Ирана на Израиль после недавнего убийства в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании. Вместе с тем давление на нефтяной рынок по-прежнему оказывают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть, учитывая сигналы ослабления экономик Китая и США. Статданные, опубликованные в среду, показали замедление темпов роста в КНР в июле при более существенном, чем ожидалось, повышении импорта.

В среду Минэнерго США обнародует еженедельный отчет о запасах энергоносителей в стране на прошлой неделе. Оценки Американского института нефти, опубликованные накануне, показали незначительное повышение резервов нефти в Штатах - на 180 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 августа практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 24,352 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,375 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,01% и составил 104,86 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 915,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,98%), "АФК Система-1Р-24" (+0,88%) и "Газпром капитал БО-04" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "ДОМ.РФ-001P-02R" (-0,6%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,53%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что девелопер "Самолет" (MOEX: SMLT) завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Книга заявок была переподписана в 2 раза. В результате, премия к ключевой ставке ЦБ была снижена на 25 базисных пунктов по сравнению с маркетируемым ориентиром и была зафиксирована в размере 2,75% годовых, объем займа был увеличен с 10 млрд рублей до 20 млрд рублей.

ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) установило ставку 1-го купона годовых облигаций объемом 1 млрд рублей на уровне 19% годовых. По выпуску будет два полугодовых купона. Ставка 2-го купона будет переменной в зависимости от размера ключевой ставки ЦБ. Так, в случае, если ключевая ставка составит 18% и ниже, премия составит 0,9% годовых; более 18%, но менее 20% - 0,75% годовых; 20% - 0,5% годовых, более 20% - 0,25% годовых. Бонды будут размещены по закрытой подписке на финансовой платформе Мосбиржи. По выпуску предусмотрен call-опцион в дату окончания первого купонного периода, а также обязанность приобретения по требованию владельцев, начиная с даты размещения первой облигации и заканчивая вторым рабочим днем до даты погашения выпуска (с возможностью их последующего обращения).

ООО "Аренза-про" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей на уровне 325 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 6 августа. Купоны ежемесячные, значение ключевой ставки определяется на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов, 30% - в дату окончания 36-го купона. Техразмещение запланировано на 9 августа. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

ООО "Совкомбанк лизинг" 20 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии БО-П07 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не более 250 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 19-35-го купонов будет погашено по 5,5% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 36-го купона - 6,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 23 августа.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 11-го купона облигаций серии 001Р-28R на уровне 17,39% годовых. Компания разместила 7-летние бонды с переменными купонами объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к среднему значению RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых, купоны ежемесячные.

АО "Роснано" выкупило по оферте 1 млн 673 тыс. 646 облигаций серии БО-002Р-02 (99,6% эмиссии) по цене 83,35% от номинала. Общий объем выкупа составил 1,395 млрд рублей. После выкупа облигаций "Роснано" планирует погасить выпуск. Выпуск серии БО-002Р-02 объемом 1,68 млрд рублей со сроком обращения около 5,7 года (дата погашения - 10 ноября 2025 года) был размещен в феврале 2020 года. Купоны по займу плавающие и определяются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2,45% годовых. Ставка текущего квартального купона с выплатой 12 августа - 18,45% годовых.