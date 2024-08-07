Акции American Express торгуются вблизи справедливой оценки - "Финам"

Акции American Express Co. в настоящее время торгуются вблизи справедливой оценки, прогнозная цена для бумаг на горизонте года составляет $227,9 за штуку, рейтинг - "держать", сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций "Финама" Игоря Додонова.

"Положительно оцениваем перспективы бизнеса American Express, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Мировая экономика, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, и мы рассчитываем на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Более отдаленные перспективы роста эмитента также связаны с экспансией безналичных платежей в мире. Между тем котировки акций компании, считаем, сейчас находятся вблизи справедливых уровней, и наш взгляд на данные бумаги нейтральный. Наша целевая цена для акций American Express на горизонте года составляет $227,9 за штуку, рейтинг - "держать", - пишет эксперт.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, эмитент оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса.

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