Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций ONEOK до $79

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций ONEOK Inc. с $74 до $79 за штуку на фоне позитивной отчетности эмитента за второй квартал 2024 года, сообщается в материале старшего аналитика инвесткомпании Сергея Пигарева.

"Тем не менее, на наш взгляд, значимого потенциала роста с текущих уровней у этой бумаги нет. Высокая дивидендная доходность является основным фактором привлекательности инфраструктурных компаний, а у эмитента она ниже, чем у конкурентов", - отмечает эксперт.

Потенциальные драйверы роста:

- Сокращение добычи ОПЕК+ поддерживает цены и объем добычи углеводородов в США, что благоприятно отражается на операционных и финансовых показателях ONEOK.

- Улучшение финансовых результатов после поглощения Magellan Midstream Partners.

Потенциальные риски:

- Сохранение процентных ставок на высоком уровне негативно для владельцев нефтегазовой инфраструктуры, для которых характерен высокий уровень долга (у ONEOK на конец отчетного периода он составлял $21,9 млрд). Рефинансирование по более высоким ставкам приведет к росту процентных расходов.

- Акции компании подвержены рискам со стороны высокой инфляции, которая обуславливает повышение объема капитальных и операционных затрат из-за значительного объема физических активов (инфраструктура для сбора, хранения и транспортировки углеводородов).

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