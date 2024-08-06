06 августа 2024 года 19:09
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 6 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,08% от номинала (доходность - 8,87% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,31% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,47% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая сохранилась на уровне 57,35% от номинала (доходность - 9,72% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта, до 76,08% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 20,34% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 2 базисных пункта - до 68,14% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 18,31% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 66,93% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, составив 14,24% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 29 базисных пунктов - до 66,74% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение на фоне активизировавшегося спроса инвесторов на рисковые активы, которые накануне заметно упали в цене.
Участники рынка во вторник оценивают новую порцию статданных и заявления представителей Федрезерва. Дефицит внешнеторгового баланса США в июне сократился на 2,5% относительно предыдущего месяца, составив $73,1 млрд. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $75 млрд, а не $75,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $72,5 млрд с объявленного ранее майского уровня.
Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что прогресс в плане замедления инфляции в Соединенных Штатах и ослабление рынка труда позволяют ожидать смягчения денежно-кредитной политики, но отказалась уточнить, когда именно последует первое снижение процентных ставок и насколько резким оно будет.
Опубликовано: /Финмаркет/
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