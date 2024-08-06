"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 5538 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"7 августа "ФосАгро" представит финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 года. Согласно нашим расчетам, выручка компании составит 125,0 млрд руб. (+29,5% г/г) благодаря более высоким экспортным ценам и более сильным продажам. В то же время EBITDA снизится на 13,7% г/г, до 35,5 млрд руб., с рентабельностью 28,4% против 42,6% годом ранее", - прогнозирует эксперт.

Данилов допускает, что "ФосАгро" отложит рекомендацию по дивидендам за 2К24 и объявит о следующих выплатах при подведении итогов 3-го квартала, как это было сделано в 2023 году. "Однако в том случае, если компания решит вернуться к квартальной периодичности дивидендов, выплата за 2-й квартал может составить 200 руб. на акцию при распределении 100% FCF или 161 руб. на акцию при распределении 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО", - полагает аналитик.

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