Цена нефти может упасть до $75 за баррель Brent - Freedom Finance Global

Цена нефти может упасть до $75 за баррель Brent, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global

Наталья Мильчакова.

"На фоне произошедшего 5 августа обвала мировых фондовых рынков цены на нефть показали достаточно сдержанную динамику. - отмечает эксперт. - Так, цена сорта Brent упала только на 0,66% до $76,33 за баррель. А сегодня цена Brent понемногу восстанавливается после падения, прибавляя 0,12%. Скорее всего, игроки фьючерсного рынка либо не поверили в прогнозы о скором начале рецессии в США, либо ожидают, что в случае продолжения ухудшения экономической ситуации в США ФРС примет контрмеры и начнёт резко снижать процентные ставки".

По мнению Мильчаковой, дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть, прежде всего, от дефицита или профицита нефти, а также от политики ОПЕК+. Аналитик ожидает, что в ближайшее время цена Brent в связи с тем, что на рынке имеется небольшой профицит, может понизиться до $75 за баррель, но если с этого уровня не начнётся её движения наверх, то возможна просадка до $71-72/барр. Падения цены ниже $70 за баррель мы пока не ожидаем, так как при существенном удешевлении мировых цен на нефть вмешается ОПЕК+, который изменит параметры добычи в сторону дальнейшего сокращения.

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