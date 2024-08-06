S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5090-5290п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5090-5290 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов.

"Активность участников рынка акций может уменьшиться ввиду отсутствия значимых экономических событий на этой неделе, - полагает эксперт. - Волатильность будет выше средней. Складывается нейтральный баланс рисков. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5090-5290 пунктов. В понедельник распродажа остановилась у отметки 5100 пунктов по индексу S&P 500, а сессия завершилась на заметном удалении от внутридневного минимума, что указывает на признаки наличия спроса у участников рынка. Учитывая достижение уровня перепроданности индикатором RSI, можно ожидать стабилизации рынка или даже краткосрочного отскока. Тем не менее рекомендуем инвесторам действовать осторожно: пока S&P 500 остается ниже 20-дневной и 50-дневной скользящей средней, он в любой момент может вновь попасть под давление".

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