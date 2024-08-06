Рубль днем слегка повышается в паре с юанем на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти

Москва. 6 августа. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже днем во вторник, его курс составил 11,84 руб. в 15:00 мск, что всего на 0,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль слабо меняется на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск повысился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 17 копеек, до 85,59 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, опустился на 18 копеек, до 93,22 руб./EUR1.

ЦБ РФ опубликовал проект указания, закрепляющего порядок установления официальных курсов валют к рублю. Документ подробно описывает регламент этой процедуры на основе данных внебиржевых торгов.

Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации, отмечается в пояснительной записке к проекту. Будут учитываться данные о сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций (при условии, что на одного участника приходится не более 75% от общего объема сделок) в течение дня до 15:30 мск.

Кроме того, ЦБ уточнил порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.

Указание вступит в силу со дня его опубликования. С этого момента будет признан утратившим силу действующий сейчас нормативный акт ЦБ о порядке установления и опубликования официальных курсов.

Курс пары "юань-рубль", вероятно, будет находиться в диапазоне 11,7-12,1 руб. за юань на текущей неделе, курс пары "доллар-рубль" - в коридоре 85,5-87,5 руб./$1, полагают аналитики Управляющей компании "Первая".

"Все чаще появляются сообщения в СМИ о том, что бизнес сталкивается с существенными трудностями при проведении трансграничных платежей из-за увеличения рисков вторичных санкций для банков, работающих с российскими компаниями. Вероятно, проблемы с расчетами за импорт сдерживают его динамику и способствуют сохранению крепких позиций рубля. Кроме того, рубль продолжает получать поддержку от высоких процентных ставок по рублевым инструментам и благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке. Мы по-прежнему рассчитываем на постепенную нормализацию ситуации с трансграничными платежами и ожидаем ослабления рубля до конца 2024 года. Пока же локально на неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 85,5-87,5 руб., курс юаня будет составлять 11,7-12,1 руб.", - пишут эксперты в обзоре.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, останется в диапазоне 11,75-12 руб. за юань, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник ослабился. Вчерашний анонс планов по заметному сокращению покупок по бюджетному правилу и, соответственно, по чистому наращиванию продаж юаней Банком России не оказал заметное влияние на валютный рынок. Пока курс, вероятно, останется в диапазоне в 11,75-12 руб./юань с перспективой движения к его нижней границе во второй половине недели после фактического увеличения продаж юаней ЦБ", - полагают аналитики банка.

Цены на нефть эталонных марок отыграли значительную часть утренних потерь, однако продолжают демонстрировать негативную динамику четвертую сессию подряд. Главным негативным фактором для нефтяного рынка остаются опасения сокращения спроса на топливо в США и Китае на фоне слабых статданных.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск уменьшились на 0,1%, до $76,22 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на 0,04%, до $72,9 за баррель.

Днем ранее Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Поддержку нефти оказывают риски перебоев поставок топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.

Банк России во вторник, 6 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 5 трлн 330 млрд рублей (при лимите 5 трлн 330 млрд рублей и спросе 5 трлн 504,9 млрд рублей) в среднем по ставке 17,87% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 30 июля, банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 470 млрд рублей (при лимите 4 трлн 470 млрд рублей и спросе 4 трлн 935,7 млрд рублей) в среднем по ставке 17,85% годовых.