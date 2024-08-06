"Велес Капитал" подтверждает прогнозную цену бумаг ФосАгро на уровне 5538 руб

"Велес Капитал" подтверждает прогнозную стоимость бумаг "ФосАгро" на уровне 5538 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Василия Данилова.

"7 августа эмитент представит финансовые результаты по МСФО за 2К24. Согласно нашим расчетам, выручка компании составит 125, млрд руб. (+29,5% г/г) благодаря более высоким экспортным ценам и более сильным продажам. В то же время EBITDA "ФосАгро" снизится на 13,7% г/г, до 35,5 млрд руб., с рентабельностью 28,4% против 42,6% годом ранее. Благодаря высвобождению оборотного капитала свободный денежный поток во 2К24 достигнет 25,9 млрд руб. Значение чистый долг/EBITDA на конец июня 2024 года составит 1,4х, удержавшись ниже пороговых 1,5х, - пишет эксперт. - Мы допускаем, что "ФосАгро" отложит рекомендацию по дивидендам за отчетный период и объявит о следующих выплатах при подведении итогов третьего квартала, как это было сделано в 2023 году. Однако в том случае, если компания решит вернуться к квартальной периодичности дивидендов, выплата за второй квартал может составить 200 руб. на акцию при распределении 100% FCF или 161 руб. на акцию при распределении 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО".

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