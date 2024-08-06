Бумаги РусАгро справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "РусАгро" справедливо оценены фондовым рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы положительно оцениваем финансовые результаты эмитента в первом полугодии 2024 года с учетом корректировок на курсовые разницы. Доходы и чистая прибыль компании неравномерно распределены внутри года и основную величину чистой прибыли мы ожидаем во втором полугодии. Основной корпоративной новостью последнего времени стало включение "РусАгро" в список ЭЗО, что открыло компании прямую дорогу к регистрации бизнеса в российской юрисдикции и дальнейшей выплате накопленных дивидендов, что может стать драйвером раскрытия стоимости компании для инвесторов. Менеджмент не называет четкие даты редомициляции, а также не комментирует вопрос выплаты накопленных дивидендов, - пишут эксперты в материале. - Таким образом, исходя из финансовых результатов за 1П24 и неопределенности касательно выплат накопленных дивидендов, мы считаем, что ценные бумаги "РусАгро" оценены справедливо".

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