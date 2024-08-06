Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции, индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2860п

Москва. 6 августа. Рынок акций РФ утром во вторник подрос по большинству blue chips в рамках коррекции на фоне общемирового отскока - внешняя фондовая и сырьевая конъюнктура постепенно улучшаются после массированных распродаж из-за опасений наступления рецессии в США. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2860 пунктов, в лидерах роста выступают акции "Газпром нефти" (+2,5%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2862,46 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1061,53 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 августа, составляет 84,9471 руб. (-75,53 копейки).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +1,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), Solidcore (MOEX: POLY) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", отскок вверх от локальных минимумов на международных рынках оказал поддержку и индексу МосБиржи.

Кроме того, уровень 2800 пунктов не раз рассматривался как возможная цель коррекции после пробития 3000 пунктов. Вероятнее всего, прежде чем развернуть сложившуюся тенденцию, рынку придется некоторое время "пожить" в боковике, в диапазоне 2800-3000 пунктов, если внешние факторы в форме падения мировых фондовых площадок, цен на нефть и укрепления рубля не перестанут оказывать давление на российский рынок акций, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть пытаются продолжить начатое накануне восстановление от локальных минимумов, настроения на мировых фондовых площадках после обвала в начале недели улучшились.

Американский рынок акций накануне вечером отвоевал существенную часть внутридневных потерь после того, как статистика понедельника показала расширение активности в секторе услуг США в июле как по индикатору PMI, так и ISM. В целом американские биржи подтверждают риски развития среднесрочного нисходящего тренда ввиду актуализации опасности перехода крупнейшей экономики мира к рецессии.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отскочили от поддержек $75 и $71,5 за баррель соответственно. Рынок, однако, остается под краткосрочным нисходящим давлением ниже сопротивлений $81,7 и $78,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и подает сигналы смены среднесрочного тренда. В пользу покупателей в краткосрочном периоде выступает усиление напряженности на Ближнем Востоке, которое, однако, пока не приводит к перебоям в поставках нефти. Во вторник внимания заслуживает также ежемесячный отчет Минэнерго США, считает аналитик.

Индекс МосБиржи накануне откатился в зону краткосрочной перепроданности, что увеличило шансы развития коррекционного восстановления - ближайшими сопротивлениями выступают отметки 2870 и 2900 пунктов. Волатильность в акциях и сырьевых товарах ввиду противоречивых экономических и геополитических факторов остается повышенной, а потенциальное восстановление от минимумов на данный момент скорее проходит в рамках технического отскока с рисками развития среднесрочного нисходящего движения, в том числе за рубежом. Из крупнейшей экономики мира на прошлой неделе поступили тревожные сигналы, нивелировать которые в моменте могли бы другие обнадеживающие макроэкономические данные или экстренные действия ФРС, о которых на рынках стали говорить в последние сессии, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, "многие фундаментально сильные бумаги понесли вчера неоправданно сильные потери". "В первую очередь это касается акций Сбербанка. Внешний фон также улучшился. Кроме этого, российский рынок в рамках текущей коррекции лишь один раз снижался более трех дней подряд", - отмечает аналитик.

Примечательно также то, что с максимального уровня закрытия 17 мая индекс МосБиржи на данный момент откатился на 19,6%. Считается, что снижение на 20% от максимумов знаменует начало "медвежьего" рынка. Объективных причин для столь сильного падения рынка нет, при этом стоит помнить, что российский рынок стал достаточно автономным в последние годы. Под давлением были цены на нефть и металлы, но не настолько сильно, чтобы привести к откату российских акций. Кроме этого, сильные потери понесли бумаги компаний, которые ориентированы на внутренний рынок. Из ключевых акций наибольшие потери понесли акции Сбербанка, показав самое сильно дневное падение с 6 декабря 2023 года (без учета дивидендной отсечки в июле), отметил Головинов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводом для общемировых распродаж считаются риски ухода американской экономики в рецессию, на что намекают слабые данные по рынку труда. Причем падали одновременно как акции, так и все сырьевые товары вместе с долларом и золотом, что является некоторой аномалией.

Наблюдаемое снижение курса доллара к корзине мировых валют при мощных распродажах акций говорит о том, что обвал имел локальный и больше эмоциональный характер. При серьезных кризисах всегда происходит "уход в доллар", напомнил эксперт.

В целом предлоги для падения были больше надуманными. Уже ночью начался откуп просадок: фондовая Япония растет на 10%, плюсуют более чем на 1% американские фьючерсы, дорожает нефть. Нефть отработала цель выхода из фигуры "расходящийся треугольник", уйдя в район $75-76 за баррель Brent. Фундаментально нефть выглядит сильно, можно ожидать ее роста до конца года, возможно, выше $90 за баррель, считает Антонов.

На пике падения в понедельник индекс МосБиржи впритык подошел к отметке 2800 пунктов, что сопровождалось ростом оборотов торгов - это явно говорит о том, что рынок падал не только на "коротких" позициях игроков, но и на срабатывании "стопов". Причем уровень 2800 пунктов - еще не предел падения индекса МосБиржи, цель снижения лежит в районе 2500-2600 пунктов, полагает эксперт.

Тем не менее, во вторник рынок ожидаемо корректируется вверх, спекулятивно интересны акции Сбера и нефтянки. Что касается последней, то Минфин РФ ждет в августе превышения нефтегазовых доходов над плановым уровнем. Однако и нефтянку включать в среднесрочные портфели еще рановато, хотя она во главе с "Роснефтью" выглядит наиболее привлекательно и безопасно в перспективе до конца года, заключил представитель компании "Алор брокер".

В США накануне индексы акций упали на 2,6-3,4% на фоне общего ухода инвесторов от риска, откат Dow Jones (-2,6%) и S&P 500 (-3%) стал максимальным с сентября 2022 года.

Обвалу мировых рынков способствовал рост опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры уверены в том, что ФРС опустит ставку в сентябре сразу на 50 б.п., а не на 25 б.п., как ожидалось ранее. Рынок также ждет, что до конца текущего года снижение ставки составит 125-150 б.п., по данным CME FedWatch.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 взлетел на 10,2% после обвала накануне на 12,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 3,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), в Европе также нет единого вектора (индексы FTSE, DAX подросли на 0,03-0,5%, CAC 40 просел на 0,4%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-1,4%).

Резервный банк Австралии (RBA) на заседании во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков, составленными Trading Economics и Guardian.

Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам шестого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, ЦБ по-прежнему беспокоит то, что инфляция остается выше целевого диапазона 2-3% из-за стабильно высоких цен на услуги. ЦБ ожидает, что темпы роста потребительских цен вернутся в целевой диапазон до конца 2025 года. Сейчас инфляция в стране составляет 3,8%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются скорректироваться вверх впервые за 4 торговых дня.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $76,3 за баррель (+0,01% и -0,7% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $73,09 за баррель (+0,2% и -0,8% в понедельник).

Повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Trading Economics. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+5,6%), акции Росбанка (MOEX: ROSB) (+5%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+4%), HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4%), бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,8% и +6,9% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-2,2%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,29 млрд рублей (из них 3,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,27 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,11 млрд рублей на акции "Газпрома").