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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories
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06 августа 2024 года 11:26
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью $136,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Отчетность эмитента за второй квартал 2024 года превзошла ожидания по всем основным параметрам, компания показала рост выручки по трем сегментам из четырех и повысила прогноз по годовой прибыли. При этом компания остается значительно недооцененной с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 23% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM)", - указывает эксперт. К рискам вложений в бумаги Abbott Laboratories, по мнению Саидовой, можно отнести разрастание масштабов потенциальных судебных исков по поводу молочной смеси со стороны потребителей. Abbott Laboratories - американская компания сектора здравоохранения, один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ABBOTT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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