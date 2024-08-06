Возможно краткосрочное укрепление рубля до 11,5 руб. за юань - ПСБ

Курс пары юань/рубль в краткосрочной перспективе может опуститься до уровня 11,5 руб. за юань на фоне слабого спроса на валюту из-за угрозы вторичных санкций и увеличения предложения юаней, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

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