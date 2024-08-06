Рубль подрастает при открытии торгов в паре с юанем на фоне укрепляющейся нефти

Москва. 6 августа. Китайский юань снижается на Московской бирже утром во вторник, рубль дорожает на фоне подрастающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8385 руб. (-0,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,96 коп. выше уровня действующего официального курса.

ЦБ РФ опубликовал проект указания, закрепляющего порядок установления официальных курсов валют к рублю. Документ подробно описывает регламент этой процедуры на основе данных внебиржевых торгов.

Для обеспечения репрезентативности расчета по сделкам вводится дополнительный критерий концентрации, отмечается в пояснительной записке к проекту. Будут учитываться данные о сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций (при условии, что на одного участника приходится не более 75% от общего объема сделок) в течение дня до 15:30 мск.

Кроме того, ЦБ уточнил порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.

Указание вступит в силу со дня его опубликования. С этого момента будет признан утратившим силу действующий сейчас нормативный акт ЦБ о порядке установления и опубликования официальных курсов.

Цены на нефть эталонных марок во вторник умеренно растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 мск увеличились на 0,56% и составляли $76,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на 0,82%, достигнув $73,53 за баррель.

Повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Trading Economics. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.