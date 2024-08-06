Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 11,75-12 руб. за юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, останется в диапазоне 11,75-12 руб. за юань с перспективой движения к его нижней границе во второй половине текущей недели после фактического увеличения продаж юаней Банком России, говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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