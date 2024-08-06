Возможен технический отскок индекса Мосбиржи во вторник - БКС Экспресс

Возможен технический отскок вверх в индексе Мосбиржи на торгах во вторник, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс не смог противостоять в понедельник глобальным тенденциям избегания рисковых инструментов. Обороты повышенные - наторговали более 105 млрд руб., что связано с уходом под годовую поддержку, срабатыванием защитных "стоп-приказов" у участников на повышение и активизацией игроков на понижение. В моменте бенчмарк тестировал 2807 пунктов, и это значения июля прошлого года, - пишет эксперт в обзоре. - Во вторник есть основания ждать технический отскок в индексе Мосбиржи - внешние рынки сократили потери, утренние фьючерсы растут, товарные активы дорожают. Прежний уровень обороны на 2880 пунктах переходит в разряд сопротивления. Без очередных потрясений на внешнем контуре в рамках недели можно попробовать дотянуться и до оставленного "гэпа" сразу под 2900 пунктами".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.