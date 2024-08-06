.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
В июне промпроизводство в РФ выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 1,9% после 5,3% в мае, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,7%. Динамика промышленности в июне оказалась минимальной с марта 2023 года
 
За 10 лет продэмбарго РФ сформировала один из самых конкурентных агрорынков в мире
Россия за 10 лет действия продовольственного эмбарго сформировала один из самых конкурентных, гибких и технологичных агрорынков в мире, отмечают в Минсельхозе. "Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем...
 
Выдача льготной ипотеки в июле упала в 3 раза
По итогам июля объем выдач льготной ипотеки сократился до 222 млрд после 681 млрд рублей месяцем ранее, следует из данных корпорации "ДОМ.РФ", пишут "Известия". Показатель сократился в три раза, или на 67%. Количество выданных кредитов также...
 
Июль стал успешным для привлечения средств в ПИФы
Июль стал лучшим месяцем в этом году по объему чистого привлечения средств в розничные паевые фонды и вторым в истории. По данным Investfunds, чистый приток в них составил 56 млрд руб., более чем в два раза превысив результат июня. Повышенный спрос...
 
06 августа 2024 года 09:35

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от риска. Падение Dow Jones Industrial Average и S&P 500 стало максимальным с сентября 2022 года. Обвалу мировых рынков способствовал рост опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры уверены в том, что ФРС опустит ставку в сентябре сразу на 50 базисных пунктов, а не на 25 базисных пунктов, как ожидалось ранее. Рынок также ждет, что до конца текущего года снижение ставки составит 125-150 базисных пунктов, по данным CME FedWatch.

Вместе с тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по американскому рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия". На вопрос, стоит ли ждать ответных мер со стороны ФРС, Гулсби сказал, что Федрезерву не имеет смысла удерживать ограничительную политику в условиях спада экономической активности. Он отказался говорить о том, может ли американский ЦБ опустить ставку до сентябрьского заседания.

Рынки акций Японии и Южной Кореи восстанавливаются во вторник после резкого снижения днем ранее, при этом индексы материкового Китая и Гонконга показывают незначительное снижение. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов взлетел на 10,2% после падения на 12,4% в понедельник. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК подскочил на 3,8% после снижения почти на 9% накануне. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Она остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам шестого заседания подряд (с ноября 2023 года). Между тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок во вторник уверенно растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий. Повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе. Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК увеличились на 0,87% и составляли $76,96 за баррель. Днем ранее эти контракты подешевели на 0,7% - до $76,30 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросла на 1,1%, достигнув $73,74 за баррель. В понедельник данные контракты подешевели на 0,8% - до $72,94 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 августа лишь слегка снизилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 23,921 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,307 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,01% и составил 104,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (3-5 августа) прибавил 0,07%, поднявшись до 914,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1,15%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,93%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК БО-07" (-0,65%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,57%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ (OKPO code: 00005061) завершил размещение выпуска 5-летних облигаций серии ПБО-002Р-42 объемом 50 млрд рублей. Банк установил величину спреда к RUONIA на уровне 1,4% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) 6 августа начнет размещение 5-летних облигаций с переменными купонами серии Б-1-360 объемом 50 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 августа. Купоны квартальные, спред к RUONIA установлен в размере 1,55% годовых.

ООО "Порт Ревяк" 9 августа начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 9 декабря 2024 года или дата размещения последней биржевой облигации выпуска. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 23% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") 8 августа c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П03 с офертой через 2 года объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов - переменная. Ориентир - значение ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода) плюс спред не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 августа.

АО "Джи-групп" 13 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ (значение, определяемое как сумма доходов за каждый день купонного периода) плюс спред не более 325 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 августа. Принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

МФК "Саммит" установила ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций на 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) выкупило по оферте 6 млн 924,886 тыс. облигаций серии БО-001Р-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 69,25% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в августе 2020 года по ставке полугодового купона 5,9% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением в январе 2025 года - 19,5% годовых.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") выкупило по оферте 698,218 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 23,27% займа. Семилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в августе 2019 года. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в августе 2025 года - 19,55% годовых. Данный выпуск бондов единственный, находящийся в обращении.

ООО "Микро капитал Руссия" выставило на 23 августа оферту по облигациям 2-й серии. Период предъявления - с 15 по 19 августа 2024 года. Цена приобретения - 94% от номинала, количество приобретаемых бумаг - до 400 тыс. штук. Двухлетний выпуск на 4,98 млрд рублей компания размещала с марта по июнь 2023 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых до погашения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 августа 2024 года 19:32
Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике "фишек"
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешних настроений и наметившегося вечером роста нефти (Brent поднялась к $77 за баррель, хотя днем цена падала ниже $76 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов во главе с бумагами "Газпром нефти" (+2%), аутсайдерами дня выступили бумаги "Мечела" (-3,1%).    читать дальше
.
06 августа 2024 года 19:25
Рубль вечером растерял рост и завершил торги легким снижением в паре с китайским юанем
Москва. 6 августа. Китайский юань отыграл потери первой половины дня и перешел к небольшому повышению на Московской бирже вечером во вторник, его курс составил 11,85 руб. в 19:00 мск, что всего на 0,55 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль развернулся вниз и слегка понизился, несмотря на рост цен на нефть.    читать дальше
.
06 августа 2024 года 19:09
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 6 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
06 августа 2024 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ФосАгро
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 5538 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "7 августа "ФосАгро" представит финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 года. Согласно нашим расчетам, выручка компании...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 18:29
SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАгро"
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАгро" с целевой ценой 1567 руб. за штуку, сообщается в комментарии. "РусАгро" отчиталась за второй квартал: год к году чистая прибыль упала в четыре раза. EBITDA снизилась на 23%, консолидированная выручка увеличилась...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 17:59
Цена нефти может упасть до $75 за баррель Brent - Freedom Finance Global
Цена нефти может упасть до $75 за баррель Brent, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "На фоне произошедшего 5 августа обвала мировых фондовых рынков цены на нефть показали достаточно сдержанную динамику. - отмечает эксперт. - Так, цена сорта Brent упала только на...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 17:21
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в "префах" Башнефти против "обычки" Башнефти
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в "префах" "Башнефти" против обыкновенных акций "Башнефти", открытую 27 июня 2024 года с ожидаемой доходностью 10% на горизонте трех месяцев с учетом фондирования, сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики отмечают, что с...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 16:52
Предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются - "БКС МИ"
Предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Рубль на прошедшей неделе укрепился 84,9 рублей за доллар (курс Банка России), курс к юаню не изменился и остался на уровне 11,8 рублей за юань, - напоминают аналитики. - Обычно первая...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 16:12
S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5090-5290п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5090-5290 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов. "Активность участников рынка акций может уменьшиться ввиду отсутствия значимых экономических событий на этой неделе, -...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 15:42
Рубль днем слегка повышается в паре с юанем на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти
Москва. 6 августа. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже днем во вторник, его курс составил 11,84 руб. в 15:00 мск, что всего на 0,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль слабо меняется на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти.    читать дальше
.
06 августа 2024 года 15:41
Цена золота может превысить $2500/унц. до конца текущего года - Freedom Finance Global
Цена золота может превысить $2500 за тройскую унцию до конца текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "После обвала мировых финансовых рынков, случившегося в понедельник, во вторник золото немного повышается в цене, - констатирует эксперт. - Золото...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 15:11
SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon с целевой ценой 5500 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Ozon показывает динамичный рост во втором квартале: год к году оборот вырос на 70%, финтех-сегмент компании растёт, отмечают аналитики. В базе...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 14:40
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив из числа фаворитов бумаги "ММК" и включив акции "МД Медикал Груп". Текущий состав топ-списка: Сбербанк (ао), Positive Technologies, "АЛРОСА", "Ростелеком" (ао), "Делимобиль", Ozon, МФК "Займер",...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 13:59
"Велес Капитал" подтверждает прогнозную цену бумаг ФосАгро на уровне 5538 руб
"Велес Капитал" подтверждает прогнозную стоимость бумаг "ФосАгро" на уровне 5538 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. "7 августа эмитент представит финансовые результаты по МСФО за 2К24. Согласно нашим расчетам, выручка компании составит 125,...    читать дальше
.
06 августа 2024 года 13:23
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,7-12,1 руб. за юань на текущей неделе - УК "Первая"
Курс пары юань/рубль, вероятно, будет находиться в диапазоне 11,7-12,1 руб. за юань на текущей неделе, курс пары доллар/рубль - в коридоре 85,5-87,5 руб./$1, полагают аналитики Управляющей компании "Первая". "Все чаще появляются сообщения в СМИ о том, что бизнес сталкивается с существенными...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.