Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы резко снизились в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от риска. Падение Dow Jones Industrial Average и S&P 500 стало максимальным с сентября 2022 года. Обвалу мировых рынков способствовал рост опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры уверены в том, что ФРС опустит ставку в сентябре сразу на 50 базисных пунктов, а не на 25 базисных пунктов, как ожидалось ранее. Рынок также ждет, что до конца текущего года снижение ставки составит 125-150 базисных пунктов, по данным CME FedWatch.

Вместе с тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по американскому рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия". На вопрос, стоит ли ждать ответных мер со стороны ФРС, Гулсби сказал, что Федрезерву не имеет смысла удерживать ограничительную политику в условиях спада экономической активности. Он отказался говорить о том, может ли американский ЦБ опустить ставку до сентябрьского заседания.

Рынки акций Японии и Южной Кореи восстанавливаются во вторник после резкого снижения днем ранее, при этом индексы материкового Китая и Гонконга показывают незначительное снижение. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов взлетел на 10,2% после падения на 12,4% в понедельник. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК подскочил на 3,8% после снижения почти на 9% накануне. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%. Резервный банк Австралии (RBA) во вторник сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Она остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам шестого заседания подряд (с ноября 2023 года). Между тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок во вторник уверенно растут после снижения по итогам трех предыдущих сессий. Повышению котировок способствуют сохраняющиеся риски перебоев с поставками топлива из-за растущей напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы ждут ответных действий Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе. Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тыс. баррелей в сутки.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК увеличились на 0,87% и составляли $76,96 за баррель. Днем ранее эти контракты подешевели на 0,7% - до $76,30 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром выросла на 1,1%, достигнув $73,74 за баррель. В понедельник данные контракты подешевели на 0,8% - до $72,94 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 августа лишь слегка снизилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 23,921 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,307 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,01% и составил 104,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (3-5 августа) прибавил 0,07%, поднявшись до 914,77 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+1,15%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,93%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "ТМК БО-07" (-0,65%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,57%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,49%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ (OKPO code: 00005061) завершил размещение выпуска 5-летних облигаций серии ПБО-002Р-42 объемом 50 млрд рублей. Банк установил величину спреда к RUONIA на уровне 1,4% годовых.

ВТБ (MOEX: VTBR) 6 августа начнет размещение 5-летних облигаций с переменными купонами серии Б-1-360 объемом 50 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 августа. Купоны квартальные, спред к RUONIA установлен в размере 1,55% годовых.

ООО "Порт Ревяк" 9 августа начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 9 декабря 2024 года или дата размещения последней биржевой облигации выпуска. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 23% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") 8 августа c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П03 с офертой через 2 года объемом 2 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов - переменная. Ориентир - значение ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода) плюс спред не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 августа.

АО "Джи-групп" 13 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - ключевая ставка ЦБ (значение, определяемое как сумма доходов за каждый день купонного периода) плюс спред не более 325 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 16 августа. Принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

МФК "Саммит" установила ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций на 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) выкупило по оферте 6 млн 924,886 тыс. облигаций серии БО-001Р-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 69,25% займа. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в августе 2020 года по ставке полугодового купона 5,9% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением в январе 2025 года - 19,5% годовых.

ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство республики Саха (Якутия)" (ГУП "ЖКХ Якутии") выкупило по оферте 698,218 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 23,27% займа. Семилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в августе 2019 года. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в августе 2025 года - 19,55% годовых. Данный выпуск бондов единственный, находящийся в обращении.

ООО "Микро капитал Руссия" выставило на 23 августа оферту по облигациям 2-й серии. Период предъявления - с 15 по 19 августа 2024 года. Цена приобретения - 94% от номинала, количество приобретаемых бумаг - до 400 тыс. штук. Двухлетний выпуск на 4,98 млрд рублей компания размещала с марта по июнь 2023 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых до погашения.