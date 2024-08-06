Бумаги РусАгро интересны для долгосрочных покупок - ПСБ

Бумаги "РусАгро" в настоящее время достаточно интересны в качестве долгосрочной инвестиции, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой.

"Агрохолдинг опубликовал финансовые результаты за 1П24. В целом оцениваем их как неплохие. Несмотря на ряд негативных разовых факторов, бизнес остается прибыльным, компании предстоит переехать в Россию, что позволяет вернуться к выплате дивидендов после редомициляции (в ближайшее время она должна либо сменить юрисдикцию на российскую принудительно, либо самостоятельно; во втором случае (акционеры рассмотрят этот вопрос 30 августа) пауза в торгах будет значительно короче, около одного месяца, что более положительно), - пишет эксперт в обзоре. - Важно, что помимо новых дивидендов "РусАгро" может выплатить и пропущенные - суммарный дивиденд ожидаем на уровне 269 рублей на акцию (дивдоходность - 22%). Считаем бумаги достаточно интересными в качестве долгосрочной инвестиции".

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