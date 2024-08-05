Рубль в понедельник понизился в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 5 августа. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, его курс составил 11,84 руб. в 19:00 мск, что на 8,45 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль ослаб на фоне дешевеющей нефти.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 августа на 75,53 копейки, до 84,9471 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,18 копейки, до 93,0409 руб./EUR1.

Минфин РФ с 7 августа по 5 сентября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 24,65 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 1,12 млрд руб., говорится в сообщении министерства.

Это в 4,8 раза меньше, чем дневной объем в период с 5 июля по 6 августа (5,4 млрд руб., в сумме 123,8 млрд руб.).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 166,72 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам июля составило минус 142,07 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд рублей в день (в первом полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 7,28 млрд руб. в день (с 5 июля по 6 августа продажи составляли около 3,0 млрд руб. в день, с 7 июня по 1 июля 2024 года - 8,1 млрд руб. в день, с 1 по 4 июля - 4,7 млрд руб.).

Московская биржа в пятницу сообщила, что приостанавливает публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке.

"В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило лицензию на сворачивание операций с Московской биржей и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября.

OFAC 12 июня внесло Мосбиржу, НКЦ и НРД в санкционный список и выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа.

"В понедельник Минфин сообщил, что в период с 7 августа по 5 сентября направит на покупку зарубежной валюты/золота 24,65 млрд руб. Таким образом ежедневно на покупку валюту будет уходить 1,12 млрд руб. (. . .) Чистый объем продажи валюты составит 7,28 млрд руб., то есть увеличится почти в два с половиной раза по сравнению с июлем. Новость безусловно благоприятна для рубля. После остановки биржевых торгов из-за санкций официальный курс доллара снизился с уровня 88,2 рублей до 85,7 руб. Основную поддержку рублю, судя по всему, оказывают проблемы в расчетах за импорт и сокращение каналов оттока валюты после июньских санкций. Если влияние данных факторов ослабнет, увеличение валютного предложения со стороны Минфина/ЦБ станет хорошим подспорьем для рубля на период традиционно волатильного августа", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль в начале сессии резко подешевел к юаню, но лишь за счет его роста на мировом рынке. Судя по валютным фьючерсам, к другим валютам российская находилась в большем плюсе, чем теряла к китайской. Во второй половине торгов нисходящее движение курса рубля ускорилось. Пара "юань-рубль" установила двухнедельный максимум вблизи 11,95 руб., однако быстро сдала позиции, растеряв более половины хорошего дневного плюса. Поддержку рублю продолжают оказывать проблемы с импортом, в том числе с трансграничной оплатой поставляемых в страну товаров, что снижает спрос на иностранную валюту. Увеличение предложения валюты Банком России в новом месячном периоде более чем в два раза может в краткосрочной перспективе способствовать укреплению рубля. Однако это происходит за счет сокращения почти в пять раз спроса на золотовалютные активы со стороны Минфина в рамках исполнения бюджетного правила. То есть нефтегазовые доходы падают, что на более долгосрочном горизонте будет способствовать ослаблению рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть остаются в минусе на торгах в понедельник, но поднялись с минимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $76,45 за баррель, что на 0,44% ниже, чем на закрытие рынка в пятницу. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,46%, до $73,17 за баррель.

В ходе торгов стоимость Brent опускалась до $75,05 за баррель, WTI - до $71,67 за баррель.

Цены на нефть снижаются вместе с другими рисковыми активами в связи растущими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали более существенный, чем ожидалось, рост активности в сфере услуг США в прошлом месяце. Индекс ISM Services в июле поднялся до 51,4 пункта по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 51 пункта, по данным Trading Economics.

Падение нефтяного рынка также сдерживается информацией о приостановке добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара (Sharara). Сокращение добычи на месторождении началось в выходные из-за несанкционированного проникновения на объект, а к настоящему времени она остановлена полностью, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В центре внимания рынка также остается ситуация на Ближнем Востоке, инвесторы ждут действий Ирана в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за июль 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти - $74,01/баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса", опубликованными на прошлой неделе.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая использовалась для расчета НДПИ, составляла $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в июне - $69,58 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (считается по котировкам Argus) плюс стоимость транспорта до европейских.

Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 2 августа увеличилась на 1 базисный пункт - до 17,22% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась относительно пятницы на 11 базисных пунктов, до 16,33% годовых, версия на три месяца поднялась на 5 базисных пунктов, до 16,28% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев увеличилась на 2 базисных пункта и в понедельник составила 16,47% годовых.