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Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром, индекс МосБиржи обновил минимум с июля 2023г

Москва. 5 августа. Рынок акций РФ в понедельник снизился под давлением продаж на фоне резкого ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent упала к $76 за баррель) из-за опасений наступления рецессии в США. Индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов, обновив минимум с начала июля 2023 года, лидировали в откате акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-6,7%) и АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2828,72 пункта (-2,4%), индекс РТС - 1049,01 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 августа, составил 84,9471 руб. (-75,53 копейки).

Подешевели акции "Мечела" (-6,7% и -5,4% "префы"), АФК Система" (-4,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,6% и -0,8% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,3% и -3,2% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-3,3%), бумаги НЛМК (MOEX: NLMK) (-3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), ММК (MOEX: MAGN) (-2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), МТС (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,4%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ начал неделю сильной нисходящей коррекцией. Индекс МосБиржи переписал годовые минимумы и опускался к 2800 пунктам, где нащупал поддержку. Среди причин фиксации прибыли - давление внешнерыночного негатива, спад цен на нефть и металлы, попытки укрепления рубля, а также острая геополитика.

Основной причиной пессимизма на внешних рынках стали усилившиеся опасения ухода экономики США в рецессию до начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Американский регулятор дал сигнал к снижению процентных ставок в следующем месяце, при этом последние макроданные, в частности июльский отчет по рынку труда, оказались заметно слабее прогнозов. В то же время Банк Японии неожиданно повысил ключевую ставку, что оказалось болезненным решением для местного фондового рынка, особенно для японских экспортеров. Переживший в понедельник максимальный спад с октября 1987 года индекс Nikkei 225 утянул вслед за собой вниз большинство бирж Азии, далее распродажи прокатились по Европе и США.

"О рисках глобального кризиса говорить преждевременно, пока - только о коррекции, хотя и масштабной. В текущем движении большую долю занимают негативные эмоции и ожидания инвесторов и меньшую - фундаментальные причины. Поэтому вскоре мы можем увидеть технический отскок мировых индексов", - считает эксперт "БКС МИ".

Потери индекса МосБиржи в сравнении с зарубежными индикаторами оказались умеренными. При улучшении конъюнктуры инвесторы начнут выкупать подешевевшие активы, восстановительный подъем выше 2900 пунктов может реализоваться за одну-две сессии. Прогноз по индексу МосБиржи на 6 августа - 2800-2900 пунктов, считает Бахтин.

Аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов также считает, что падение мировых рынков идет на опасениях, что в США приближается рецессия. Волатильность на рынках может сохраниться до тех пор, пока Федрезерв не начнет снижать ставки (инвесторы ожидают первое снижение ставок ФРС в сентябре).

Российский рынок в начале недели также сохранил "медвежий" настрой на фоне негатива за рубежом. Индекс МосБиржи не смог удержаться вблизи рубежа 2900 пунктов, и теперь ближайшими уровнями поддержки будут выступать 2750-2800 пунктов, полагает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, продажи в начале недели продолжались по широкому спектру акций и коснулись прежде всего бумаг, по которым в ближайшие месяцы не ожидается выплаты дивидендов.

"РусАгро" (MOEX: AGRO) в понедельник сообщило о сокращении прибыли во II квартале текущего года на 78% год к году (до 1,745 млрд руб.) при росте выручки на 20% (до 72,3 млрд руб.). В компании заявили, что на чистую прибыль повлияли переоценка биологических активов и сельскохозяйственной продукции, а также динамика курсовых разниц. Чистая прибыль РусАгро в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась в 3,8 раза, до 3,485 млрд рублей. В конце месяца (30 августа) акционеры "РусАгро" рассмотрят вопрос о ее редомициляции в РФ с Кипра, напомнила аналитик.

На западных фондовых площадках в понедельник сохранялись масштабные продажи, хотя краткосрочным позитивным сигналом можно назвать активное отступление индикаторов от минимумов сессии после неплохих данных по сектору услуг США. На биржах заговорили о возможности экстренного заседания ФРС в связи со сложившейся ситуацией, которая в любом случае предупреждает о готовности инвесторов к масштабной фиксации прибыли после многих месяцев роста. Рублевый индекс МосБиржи оказался в зоне краткосрочной перепроданности, что в случае улучшения настроений на западных площадках может предвещать восстановление рынка во вторник с ближайшими сопротивлениями 2870 пунктов и 2900 пунктов, считает Кожухова.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, мощная коррекция на мировых рынках сопровождается опасениями, что экономика США может отправиться в рецессию и ожидаемое в сентябре снижение ставки ФРС запоздало. Общемировой негатив тянет вниз и нефть, что выступает фактором давления на рынок акций РФ. Нефть Brent отыграла фигуру "расходящийся треугольник" и находится на поддержке, поэтому есть шанс на коррекцию вверх. Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке также может поддержать котировки нефти, считает эксперт.

В целом вероятно продолжение снижения индекса МосБиржи и его уход в район 2500-2600 пунктов, где уже можно задумываться о новых инвестиционных покупках, полагает представитель компании "Алор Брокер".

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 обвалился на 12,4%, австралийский ASX Australia - на 3,8%, южнокорейский Kospi - на 8,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE упали на 1,7-2,4%) и США (индексы к 18:50 МСК упали на 2,2-2,5%).

Дополнительное давление на японский фондовый индекс оказало укрепление иены к доллару, которое плохо сказывается на зарубежной выручке компаний-экспортеров. Практически все акции из индекса Nikkei 225 упали, гонконгский Hang Seng обновил минимум за 19 месяцев.

На нефтяном рынке в понедельник цены обновили минимум с декабря на опасениях рецессии в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,25 за баррель (-0,7% и -3,4% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $72,87 за баррель (-0,9% и -3,7% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent снизилась в цене на 4,3%, WTI - на 4,7%. Обе марки завершили в минусе четвертую неделю подряд.

Главным негативным фактором для мировых рынков стали опасения рецессии в Соединенных Штатах. Аналитики Goldman Sachs повысили вероятность того, что такой сценарий реализуется в ближайший год, до 25% с 15%. Также нефтетрейдеры озабочены перспективами сокращения спроса на топливо в Китае.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (-7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,8%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-5,6%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-4,8%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-4,7%), SFI (MOEX: SFIN) (-4,6%).

Выросли акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+10,2%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+1,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,55 млрд рублей (из них 20,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,42 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,97 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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