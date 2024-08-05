Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 5 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 72,08% от номинала (доходность - 8,87% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 73,31% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,47% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене, которая сохранилась на уровне 57,35% от номинала (доходность - 9,72% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 66 базисных пунктов, до 76,1% от номинала (их доходность опустилась на 51 базисный пункт и составила 20,29% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 37 базисных пунктов - до 68,38% от номинала (доходность увеличилась на 23 базисных пункта - до 18,15% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта - до 66,93% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 14,23% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 163 базисных пункта - до 68,66% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 августа была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренный рост в ожидании скорого снижения процентных ставок Федрезервом на фоне возросших опасений рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе.

В частности, в пятницу стало известно об увеличении безработицы в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%, а днем ранее - о снижении индекса деловой активности в производственном секторе США до самой низкой отметки с ноября.

Аналитики Goldman Sachs теперь полагают, что вероятность спада в американской экономике в ближайший год составляет 25% вместо ожидавшихся ранее 15%, а рынки видят 60%-ный шанс того, что Федрезерв на этой неделе проведет внеочередное заседание и понизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Эксперты UBS в свою очередь считают, что сигналы ослабления экономической активности и спада на рынке труда США заставят ФРС опустить ставку на 50 базисных пунктов в сентябре.

Индекс волатильности американского рынка акций Cboe Volatility (VIX), который называют "индикатором страха" Уолл-стрит, в понедельник превысил отметку в 50 пунктов впервые с апреля 2020 года, взлетев более чем на 100% с пятничного уровня в 23,39 пункта.

Вместе с тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Остан Гулсби заявил в интервью CNBC в понедельник, что данные по рынку труда были "слабее ожиданий", но ситуация в экономике "пока не выглядит как рецессия".