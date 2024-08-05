"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок Ozon с целевой ценой 5021 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Маркетплейс Ozon представил свои финансовые результаты за 2К24, которые мы оцениваем как нейтральные, - пишет эксперт. - Оборот по итогам периода увеличился на 70% г/г и продемонстрировал ожидаемое замедление темпов роста относительно начала года на фоне более высокой базы сравнения. Дополнительными негативными факторами также могли стать высокая ключевая ставка и проблемы с трансграничными платежами. Одновременно компания подтвердила свой прогноз по росту оборота в текущем году на уровне 70% г/г. EBITDA была слегка отрицательной после значительного плюса в январе-марте. На основе комментариев менеджмента мы предполагали, что в течение года EBITDA может быть переменчивой и в моменте уходить в зону отрицательных значений. По итогам года в Ozon по-прежнему ожидают, что EBITDA будет положительной".

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