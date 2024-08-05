"Финам" понизил рейтинг акций American Electric Power до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций American Electric Power с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $102,9 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"С момента нашей прошлой идеи на покупку акций AEP 3 июля бумаги холдинга подорожали на 17% и достигли целевой цены. - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - В отчете за 2К24 AEP показал, что спрос на электроэнергию со стороны дата-центров растет быстрее прогнозов. Макрофакторы также позитивны для холдинга: на фоне все более явных признаков замедления экономики США Федрезерв может агрессивнее подойти к вопросу снижения ключевой ставки. Тем не менее, мы считаем, что данные аспекты уже заложены в стоимость акций AEP и потенциал ее дальнейшего роста ограничен. Мы оценивали акции AEP по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/Sales NTM".

American Electric Power (AEP) - американский электроэнергетический холдинг, обслуживающий 5,6 млн потребителей в 11 штатах США на юге и северо-востоке США.

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