"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Ozon, учитывая высокие перспективы роста маркетплейса и интеграцию с финтех направлением, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Ozon раскрыл рост оборота на 70% за 2 квартал.EBITDA отразила убыток в 658 млн руб. (0,1% от оборота) на фоне промоактивности и инвестиций в рост, а также высокой инфляции затрат на персонал. За 1П24 Ozon заработал 43 млрд руб. операционным денежным потоком и инвестировал в развитие 29 млрд руб. По ожиданиям компании, позитивный тренд должен сохраниться по итогам года", - отмечают эксперты.

Расписки Ozon упали на 25% с пиков 2024 года и торгуются на мультипликаторах стоимость компании/оборот (EV/GMV) в 0,3х по 2024П и 0,2x следующего года, подчеркивается в комментарии.

Аналитики телеграм-канала связывают давление с ростом ставок в экономике, по которым инвесторы дисконтируют будущие растущие потоки компании. Стратегически они сохраняют позитивный взгляд на расписки, учитывая высокие перспективы роста маркетплейса и интеграцию с финтех направлением.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.