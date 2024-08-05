"Финам" повысил рейтинг акций Applied Materials до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Applied Materials с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость в $230 за штуку, что предполагает потенциал роста 26,5% от текущего уровня, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Цена бумаг эмитента за последние несколько недель заметно снизилась на фоне общих распродаж в технологическом секторе Штатов. И наша оценка данных акций, основанная на сравнении с аналогами по форвардным коэффициентам EV/S, EV/EBITDA и P/E, а также анализе исторических мультипликаторов компании, указывает на их значительную недооцененность в текущий момент", - пишет эксперт инвесткомпании.

Додонов также указывает, что риски связаны с по-прежнему жесткой монетарной политикой ведущих мировых ЦБ, что может усилить волатильность акций технологических компаний, возможным дальнейшим ухудшением ситуации в мировой экономике, что будет сдерживать инвестиции чипмейкеров в полупроводниковое оборудование, а также возможными новыми ограничениями на поставку американскими компаниями полупроводникового оборудования в Китай.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

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