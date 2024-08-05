"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Ozon, компания обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста как за счет основного бизнеса, так и смежных направлений, сообщается в материале аналитиков.

Маркетплейс отчитался за второй квартал и первую половину 2024 год. Несмотря на высокую базу прошлого года, компания показала уверенный рост GMV (совокупный товарооборот) на 70% г/г, что совпало с нашими ожиданиями по кварталу. Рекламная выручка при этом выросла на 86%, а выручка финтех-сегмента показала рост на 206%, - отмечают эксперты. - Эмитент активно инвестировал в маркетинговые инициативы, а также увеличивал затраты на персонал, развивал инфраструктуру - по итогам квартала капительные затраты составили 17,4 млрд руб, а общая площадь складских помещений увеличилась более чем на 1 млн кв. м - 65% г/г, превысив отметку в 2,8 млн кв. м. В результате по итогам квартала компания показала убыток от основного направления по скорректированной EBITDA - 6,5 млрд рублей. Однако эти расходы компенсировали сильные результаты финтех-бизнеса. В итоге на уровне группы скорр. EBITDA составила минус 0,7 млрд рублей (по результатам полугодия показатель положительный - 8,6 млрд рублей)".

Аналитики также обращают внимание, что Ozon еще раз подтвердил свои ожидания на год - рост GMV на 70% и положительная рентабельность по скорр. EBITDA.

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