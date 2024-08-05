Индекс Мосбиржи может снизиться до 2800п - "БКС МИ"

Российский фондовый рынок может продолжить снижение до уровня в 2800 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

"К сожалению, пока нет явных сигналов, что нисходящий тренд завершается, а внешние факторы по-прежнему оказывают давление. Рынок вполне может продолжить движение до 2800 пунктов по индексу Мосбиржи - сильного уровня поддержки, - пишет эксперт. - Впрочем, восстановление до 3000 пунктов в ближайшие месяцы все еще возможно - текущие цены на акции смотрятся достаточно привлекательно на горизонте двенадцати месяцев. В целом наш взгляд на рынок остается нейтральным на фоне геополитических рисков".

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