"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью $185,3 за штуку на фоне опубликованной эмитентом отчетности за второй квартал текущего года, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Гигант сектора здравоохранения отчитался лучше ожиданий благодаря сильным продажам ключевых препаратов, таких как Darzalex и Stelara, при этом акции компании сохраняют фундаментальную недооцененность - торгуются с дисконтом в размере 13% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S (NTM)", - указывает эксперт.

Также Саидова отмечает, что Johnson & Johnson 61 год кряду выплачивает дивиденды и все годы повышает их. Ожидаемая дивидендная доходность на 2024 год составляет 2,9%.

К рискам для компании, по мнению аналитика, можно отнести сильную конкуренцию со стороны других крупных фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования, действующих в тех же сегментах, что и J&J.

Johnson & Johnson - международная корпорация, специализирующаяся на разработке и производстве медицинской техники, фармацевтических препаратов и товаров для здоровья.

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