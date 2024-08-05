Цена акций ExxonMobil, скорее всего, пока останется под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций ExxonMobil, скорее всего, пока останутся под давлением, несмотря на позитивную финансовую отчетность компании за второй квартал 2024 года, ввиду высокой волатильности на нефтяном рынке, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Также эксперты отмечают результаты другого энергетического гиганта, Chevron Corp., которые, по их мнению, создают умеренно негативный фон для цены бумаг данного эмитента в среднесрочной перспективе.

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