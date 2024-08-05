.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Цена акций ExxonMobil, скорее всего, пока останется под давлением - инвестбанк "Синара"
.
05 августа 2024 года 16:09
Цена акций ExxonMobil, скорее всего, пока останется под давлением - инвестбанк "Синара"
Котировки акций ExxonMobil, скорее всего, пока останутся под давлением, несмотря на позитивную финансовую отчетность компании за второй квартал 2024 года, ввиду высокой волатильности на нефтяном рынке, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Также эксперты отмечают результаты другого энергетического гиганта, Chevron Corp., которые, по их мнению, создают умеренно негативный фон для цены бумаг данного эмитента в среднесрочной перспективе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-EXXONMOBIL/CHEVRON-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
06 августа 2024 года 19:32
Москва. 6 августа. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне улучшения внешних настроений и наметившегося вечером роста нефти (Brent поднялась к $77 за баррель, хотя днем цена падала ниже $76 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов во главе с бумагами "Газпром нефти" (+2%), аутсайдерами дня выступили бумаги "Мечела" (-3,1%). читать дальше
.06 августа 2024 года 19:25
Москва. 6 августа. Китайский юань отыграл потери первой половины дня и перешел к небольшому повышению на Московской бирже вечером во вторник, его курс составил 11,85 руб. в 19:00 мск, что всего на 0,55 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль развернулся вниз и слегка понизился, несмотря на рост цен на нефть. читать дальше
.06 августа 2024 года 19:09
Москва. 6 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.06 августа 2024 года 19:00
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 5538 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "7 августа "ФосАгро" представит финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 года. Согласно нашим расчетам, выручка компании... читать дальше
.06 августа 2024 года 18:29
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг "РусАгро" с целевой ценой 1567 руб. за штуку, сообщается в комментарии. "РусАгро" отчиталась за второй квартал: год к году чистая прибыль упала в четыре раза. EBITDA снизилась на 23%, консолидированная выручка увеличилась... читать дальше
.06 августа 2024 года 17:59
Цена нефти может упасть до $75 за баррель Brent, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "На фоне произошедшего 5 августа обвала мировых фондовых рынков цены на нефть показали достаточно сдержанную динамику. - отмечает эксперт. - Так, цена сорта Brent упала только на... читать дальше
.06 августа 2024 года 17:21
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в "префах" "Башнефти" против обыкновенных акций "Башнефти", открытую 27 июня 2024 года с ожидаемой доходностью 10% на горизонте трех месяцев с учетом фондирования, сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики отмечают, что с... читать дальше
.06 августа 2024 года 16:52
Предпосылки для дальнейшего укрепления рубля сохраняются, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Рубль на прошедшей неделе укрепился 84,9 рублей за доллар (курс Банка России), курс к юаню не изменился и остался на уровне 11,8 рублей за юань, - напоминают аналитики. - Обычно первая... читать дальше
.06 августа 2024 года 16:12
Индекс S&P 500, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 5090-5290 пунктов в течение торговой сессии вторника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алмас Альмаганбетов. "Активность участников рынка акций может уменьшиться ввиду отсутствия значимых экономических событий на этой неделе, -... читать дальше
.06 августа 2024 года 15:42
Москва. 6 августа. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже днем во вторник, его курс составил 11,84 руб. в 15:00 мск, что всего на 0,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Рубль слабо меняется на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти. читать дальше
.06 августа 2024 года 15:41
Цена золота может превысить $2500 за тройскую унцию до конца текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "После обвала мировых финансовых рынков, случившегося в понедельник, во вторник золото немного повышается в цене, - констатирует эксперт. - Золото... читать дальше
.06 августа 2024 года 15:11
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon с целевой ценой 5500 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Ozon показывает динамичный рост во втором квартале: год к году оборот вырос на 70%, финтех-сегмент компании растёт, отмечают аналитики. В базе... читать дальше
.06 августа 2024 года 14:40
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, исключив из числа фаворитов бумаги "ММК" и включив акции "МД Медикал Груп". Текущий состав топ-списка: Сбербанк (ао), Positive Technologies, "АЛРОСА", "Ростелеком" (ао), "Делимобиль", Ozon, МФК "Займер",... читать дальше
.06 августа 2024 года 13:59
"Велес Капитал" подтверждает прогнозную стоимость бумаг "ФосАгро" на уровне 5538 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. "7 августа эмитент представит финансовые результаты по МСФО за 2К24. Согласно нашим расчетам, выручка компании составит 125,... читать дальше
.06 августа 2024 года 13:23
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,7-12,1 руб. за юань на текущей неделе - УК "Первая"
Курс пары юань/рубль, вероятно, будет находиться в диапазоне 11,7-12,1 руб. за юань на текущей неделе, курс пары доллар/рубль - в коридоре 85,5-87,5 руб./$1, полагают аналитики Управляющей компании "Первая". "Все чаще появляются сообщения в СМИ о том, что бизнес сталкивается с существенными... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.