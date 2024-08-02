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02 августа 2024 года 19:41

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение из-за жесткой ДКП ЦБ РФ и ухудшения внешней конъюнктуры

Рынок акций РФ на уходящей неделе продолжил снижение в условиях жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России (регулятор дал сигнал о планах не снижать ставку в 18% до конца года) и ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за слабой статистики в США и Китае. Индекс МосБиржи в конце недели протестировал поддержку 2900 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с июля 2023 года.

В период с 29 июля по 2 августа индекс МосБиржи снизился на 3,2% и составил 2899 пунктов, индекс РТС потерял 3,3% и достиг 1065,6 пункта на фоне снижения октябрьской нефти Brent до $77,06 за баррель (-4,3%) и укрепления рубля. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос до 85,7024 руб./$1 (+0,1374 рубля).

Рынок акций РФ начал неделю с продолжения падения большинства blue chips после повышения ключевой ставки ЦБ РФ и сигнала регулятора о пролонгации жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), индекс МосБиржи в понедельник откатился в район 2900 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-6,9%, к уровню середины мая). Внешние площадки в начале недели подавали смешанные сигналы и подешевела нефть (Brent упала ниже $80 за баррель), что также стало фактором давления на рынок.

Нефть скорректировалась после локального роста из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Самолеты израильских ВВС в воскресенье, 28 июля, совершили серию налетов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре города. Атаки стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

Фактором давления на нефть оставались опасения в отношении падения спроса на нефть в Китае в связи с сигналами ослабления экономики КНР.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх за счет закрытия части "коротких" позиций игроками после отката рынка с конца прошлой недели на сигналах ЦБ РФ о пролонгации жесткой монетарной политики; индекс МосБиржи поднялся в район 2945 пунктов после утренней просадки ниже 2900 пунктов, негативным фактором выступило снижение нефти (Brent упала ниже $78,5 за баррель). В лидеры роста вошли акции ВТБ (+6%) и "Аэрофлота" (+3,7%) благодаря неплохим квартальным отчетам компаний.

ВТБ во втором квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,5% год к году, до 154,7 млрд рублей, что оказалось лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" (147,8 млрд рублей). "Аэрофлот" во II квартале 2024 года получил 42,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 48 млрд руб. за тот же период прошлого года. За I полугодие чистая прибыль "Аэрофлота" составила 35,3 млрд руб. против 81,7 млрд руб. убытка за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" (+1,2%) по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 345,8 млрд руб., что на 25,4% меньше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании.

Менеджмент "Яндекса" (+0,7%, до 3895 рублей) впервые предложил выплатить дивиденды: руководство группы рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос о выплате 80 рублей на обыкновенную акцию (период компания не указала). Совет директоров сформирует рекомендации по размеру дивидендов на заседании 5 августа.

Нефть продолжила снижение из-за опасений относительно сокращения спроса на сырье в Китае в условиях ослабления экономики КНР. Аналитики ряда крупных инвестбанков, в том числе Citigroup, вновь ухудшили прогнозы роста экономики страны. Кроме того, давление на нефтяные котировки оказало ослабление обеспокоенности вокруг геополитической напряженности на Ближнем Востоке после сообщений СМИ о том, что "Хезболла" не планирует полномасштабной войны с Израилем.

Попытка рынка акций РФ подрасти в среду вслед за мировыми площадками нивелировалась продажами игроков из-за отсутствия фундаментальных поводов для инвестиций в условиях жесткой монетарной политики ЦБ РФ, индекс МосБиржи консолидировался к закрытию торгов чуть выше 2940 пунктов при смешанной динамике цен blue chips. Лидерами роста выступили бумаги Московского кредитного банка (+3%) и ПАО "Полюс" (+2,3%), аутсайдерами - акции ВТБ (-1,7%) и "ММК" (-1,6%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (+1,7%) по РСБУ в I полугодии 2024 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,74 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 119,7 млрд руб. (+6,4%).

Поддержку рынку оказала выросшая нефть - Brent подскочила в район $81 за баррель на фоне сообщений об убийстве лидера ХАМАС и статистики о сокращении запасов сырья в США.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране рано утром в среду, сообщило агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Движение ХАМАС подтвердило гибель Хании и заявило, что он был убит в результате "вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране".

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране неделей ранее упали на 3,44 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,1 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ продолжил попытки роста вслед за внешними площадками благодаря сигналам Федрезерва США о вероятном смягчении монетарной политики в сентябре, однако вечером растерял почти все завоевания из-за просевшей нефти (Brent откатилась к $80 за баррель) и укрепления рубля; индекс МосБиржи отступил к 2935 пунктам после роста днем выше 2965 пунктов. Лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (+2,3%) на фоне подъема фьючерсов на золото до новых максимумов (выше $2500 за унцию) и бумаги АФК "Система" (+1,1%).

Федрезерв США по итогам июльского заседания ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но глава регулятора Джером Пауэлла заявил, что возможно снижение ставки уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных. Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки ФРС оценивали ее снижение американским ЦБ в сентябре в 100%, сообщил Market Watch.

Банк Англии понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов по итогам августовского заседания, до 5% годовых. Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет.

Тем не менее, на внешних рынках настроения ухудшились после выход слабо статистики по деловой активности в США, которая вызвала опасения рецессии в экономике. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле опустился до 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне, хотя эксперты ожидали роста показателя до 48,8 пункта.

Упали расписки HeadHunter (-6,8%) после известий, что Мосбиржа со 2 августа ограничит коды расчетов по этим инструментам в связи с предстоящей реорганизацией компании, а также остановит торги расписками с 14 августа. Группа HeadHunter находится в процессе редомициляции в РФ, новой материнской компанией группы является зарегистрированное в САР Калининградской области МКПАО "Хэдхантер", которое находится в процессе получения листинга на Мосбирже. Старт торгов акциями МКПАО намечен на 23 сентября.

"Распадская" (+3,1%) по итогам первого полугодия 2024 года добыла 9,6 млн тонн угля, что на 8% выше показателя годовой давности.

В пятницу рынок акций РФ продолжил снижение на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после слабого отчета ISM по производству в США и нежелания игроков увеличивать позиции перед выходными. Индекс МосБиржи опустился ниже 2900 пунктов, обновив минимум на закрытие с июля 2023 года; среди лидеров снижения оказались акции "Сургутнефтегаза" (-1,9% и -4,3% "префы") на фоне слабого отчета за полугодие по РСБУ.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" в I полугодии 2024 года составила 139,886 млрд рублей (в 6 раз меньше показателя прошлого года - 846,568 млрд рублей), во втором квартале компания получила убыток в размере 128,659 млрд рублей. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал убыток "Сургутнефтегаза" во II квартале в сумме 69 млрд рублей.

Вышедший в пятницу отчет по рынку труда США, за которым следит Федрезерв, показал прирост рабочих мест в июле на 114 тыс., при прогнозах роста на 175 тыс. Безработица при этом выросла до максимальных с октября 2021 года 4,3% с июньских 4,1%.

Нефть Brent в пятницу упала в район $77 за баррель.

В период 29 июля-2 августа среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (-11%), "Мечела" (-8% и -10% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-7%); лучше рынка оказались акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+7%), ПАО "Софтлайн" (+4%), "ТГК-14" (+3%).

Рынок акций РФ в первой декаде августа может продолжить снижение из-за жесткой монетарной политики ЦБ РФ и ухудшения внешней конъюнктуры, фактором поддержки может выступить реинвестирование поступающих на счета инвесторов дивидендов компаний за 2023 год. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2800-3000 пунктов, для индекса РТС - 1000-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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