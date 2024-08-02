"Длинные" выпуски евробондов РФ не изменились в цене за неделю, "короткие" бумаги подешевели

Москва. 2 августа. "Длинные" выпуски российских еврооблигаций практически не изменились в цене за неделю, в то время как "короткие" бумаги, с погашением в 2026-2029 годах, заметно подешевели, несмотря на ценовой рост американских казначейских обязательств (US Treasuries). Таким образом, суверенные спреды к доходности базовых активов для евробондов РФ либо умеренно, либо заметно расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали небольшой рост в ожидании важных событий, которые должны были состояться чуть позже на неделе.

После локальной передышки ценовой рост американских гособлигаций возобновился в середине недели в ожидании завершения заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также заявлений председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла. При этом котировки "коротких" выпусков отечественных евробондов, напротив, продемонстрировали умеренное снижение.

Отчет отраслевой организации ADP Employer, опубликованный в среду, показал минимальное за последние полгода увеличение числа рабочих мест в частном секторе США в июле - на 122 тыс. Эксперты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали рост количества рабочих мест на 150 тыс. Статданные свидетельствуют об ухудшении ситуации на рынке труда, что указывает на перспективы смягчения политики ФРС.

В четверг расстановка сил как в секторе российских еврооблигаций, так и на мировых долговых рынках не изменилась. В частности, котировки US Treasuries 1 августа продемонстрировали умеренный рост, отыгрывая решения ведущих центробанков мира, а также новую порцию опубликованных макроэкономических данных. При этом "длинные" выпуски евробондов РФ вновь не показали ярко выраженной динамики, в то время как "короткие" бумаги продолжили дешеветь.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 5 базисных пунктов, составив 3,984% годовых (показатель опустился ниже 4% впервые со 2 февраля). Доходность 30-летних бумаг снизилась почти на 3 базисных пункта, до 4,278% годовых, 2-летних облигаций - на 7 базисных пунктов, до 4,193% годовых.

Федрезерв США 31 июля сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что ставка может быть снижена уже в сентябре, если это будет оправдано "всей совокупностью" поступающих экономических данных. "Мы приближаемся к той точке, когда уменьшение ставки станет целесообразным, но в данный момент мы еще не в ней", - сказал Пауэлл. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в сентябре оценивается рынком в 100%.

В свою очередь Банк Англии в четверг понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5% годовых. Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков. Банк Англии снизил ставку впервые с 2020 года, до этого она находилась на максимуме за 16 лет. За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), четверо выступили за ее сохранение на прежнем уровне.

Производительность труда в США во II квартале повысилась на 2,3% относительно предыдущего квартала, а стоимость рабочей силы выросла на 0,9%, говорится в предварительных данных министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 1,7% и повышение второго на 1,8%. Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 14 тыс., до 249 тыс., тогда как аналитики ожидали роста до 236 тыс. Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 июля, подскочило до 1,877 млн по сравнению с пересмотренными 1,844 млн неделей ранее.

В последний день недели котировки US Treasuries продолжили подрастать, на этот раз благодаря опубликованной в США статистике по рынку труда. При этом сектор российских еврооблигаций пребывал в пятницу в безыдейном состоянии - ценовые колебания были незначительными и не выходили за рамки бокового диапазона.

Количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 114 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 206 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в Соединенных Штатах в прошлом месяце увеличилась до максимальных с октября 2021 года 4,3% с июньских 4,1%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в июле на 175 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю всего на 0,04%, до 72,08% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 8,86% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали за пять дней на 0,08% - до 73,31% от номинала (доходность не изменилась и составила 8,47% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 38 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 0,5% - до 57,06% от номинала (его доходность опустилась на 3 базисных пункта и составила 9,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в стоимости 5,1%, подешевев до 75,51% от номинала (их доходность увеличилась на 340 базисных пунктов - до 20,74% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали в цене за неделю на 4,2%, до 67,92% от номинала (доходность выросла на 180 базисных пунктов, составив 18,4% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,93% - до 66,93% от номинала (их доходность увеличилась на 30 базисных пунктов, составив 14,22% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась на 0,35% - до 67,04% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.