Рубль в пятницу вечером развернулся вверх и слегка повысился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 2 августа. Китайский юань растерял рост первой половины дня и перешел к снижению на Московской бирже вечером в пятницу, его курс составил 11,76 руб. в 19:00 мск, что на 1,55 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 8,09 копейки, до 85,7024 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,08 копейки, до 92,8291 руб./EUR1.

В пятницу стало известно, что OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) продлило лицензию на сворачивание операций с "Московской биржей" и входящими в ее группу Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября.

OFAC 12 июня внесло "Мосбиржу", НКЦ и НРД в санкционный список и выдало лицензию на сворачивание операций с ними на срок до 13 августа.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) приостановила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке. "В соответствии с информационной политикой "Московской биржи" мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

"Несмотря на завершение налогового периода, ослабление рубля по итогам недели было незначительным. Биржевой курс китайского юаня в пятницу превышал 11,85, что близко к уровню закрытия торгов на предыдущей неделе. При этом в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что бизнес сталкивается с существенными трудностями при проведении трансграничных платежей из-за увеличения рисков вторичных санкций для банков, работающих с российскими компаниями. Вероятно, проблемы с расчетами за импорт сдерживают его динамику и способствуют сохранению крепких позиций рубля. Кроме того, рубль продолжает получать поддержку от высоких процентных ставок по рублевым инструментам и благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке. Тем не менее, по-прежнему рассчитываем на постепенную нормализацию ситуации с трансграничными платежами и ослабление рубля до конца года. Пока же локально на предстоящей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 85,5-87,5 руб., курс юаня - 11,7-12,1 руб.", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"После наблюдаемой ранее турбулентности продолжается развитие спокойных "боковых" торгов в известных диапазонах. Для американской валюты это границы 85-89 руб., для евровалюты - 91-95 руб. Рубль поддерживают жесткая денежно-кредитная политика Банка России, а также наличие инфраструктурных рисков в отношении биржи. В целом ситуация с курсами валют оценивается нейтральной", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть резко падают на торгах в пятницу. Давление на рынок оказывают новые сигналы ослабления американской экономики, усилившие пессимизм рынка относительно перспектив спроса, вызванный свидетельствами спада активности в Китае.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $77,15 за баррель, что на 2,97% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе сессии она опускалась до $76,9 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 3,3%, до $73,78 за баррель.

Данные Минтруда США, опубликованные в пятницу, показали повышение безработицы в стране в июле до максимальных с октября 2021 года 4,3%. Темпы роста числа рабочих мест в экономике США замедлились до 114 тыс. со 179 тыс. месяцем ранее.

Накануне также стало известно о падении индекса деловой активности в промышленном секторе США (ISM Manufacturing) в июле до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта месяцем ранее.

Беспокойство трейдеров в отношении перспектив спроса перевешивает опасения, связанные с ростом напряженности на Ближнем Востоке, отмечает агентство Bloomberg.

ОПЕК+ по итогам заседания в четверг подтвердила договоренности по объемам сокращения добычи, также заявив о готовности при необходимости отказаться от наращивания добычи с октября текущего года.

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 августа уменьшилась на 7 базисных пунктов - до 17,21% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась относительно четверга на 4 базисных пункта, до 16,22% годовых, версия на три месяца поднялась на 1 базисный пункт, до 16,23% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев увеличилась на 2 базисных пункта и в пятницу составила 16,45% годовых.