Рубль на предстоящей неделе, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,7-12,1 руб./юань - УК "Первая"

Рубль на предстоящей неделе, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,7-12,1 руб./юань и 85,5-87,5 руб./$1, полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Несмотря на завершение налогового периода, ослабление рубля по итогам недели было незначительным. Биржевой курс китайского юаня в пятницу превышал 11,85 руб., что близко к уровню закрытия торгов на предыдущей неделе, - отмечает эксперт. - При этом в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что бизнес сталкивается с существенными трудностями при проведении трансграничных платежей из-за увеличения рисков вторичных санкций для банков, работающих с российскими компаниями. Вероятно, проблемы с расчетами за импорт сдерживают его динамику и способствуют сохранению крепких позиций рубля".

Кроме того, рубль продолжает получать поддержку от высоких процентных ставок по рублевым инструментам и благоприятной конъюнктуры на нефтяном рынке, подчеркивает Федосов.

"Тем не менее, по-прежнему рассчитываем на постепенную нормализацию ситуации с трансграничными платежами и ослабление рубля до конца года. Пока же локально на предстоящей неделе курс доллара США, вероятно, будет находиться в коридоре 85,5-87,5 руб., курс юаня - 11,7-12,1 руб.", - прогнозирует аналитик.

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